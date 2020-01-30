Если бы «Содержанки» снимали в Петербурге: арт из тряпок и палок, отсутствие секса и подвал

Часть первая. Приезд и попадание в арт-тусовку

Как было в «Содержанках»? В первом сезоне сериала сотрудница Саратовского художественного музея приезжает в Москву вместе с начальницей (ее играет Роза Хайруллина) на аукцион, где торгуется саратовский художник Будкин. Отпросившись на пару дней, она ночует у подруги — содержанки чиновника-коррупционера (Сергей Бурунов) и по совместительству — тонкого ценителя прекрасного. Когда подругу при невыясненных обстоятельствах убивают, амбициозная героиня по ее приглашению попадает на закрытое мероприятие и знакомится с чиновником-коллекционером и решает остаться в столице, чтобы открыть свою галерею, конечно.

Как было бы в Петербурге? В Петербурге аукционов почти нет, поэтому скорее всего героиня, которая в своем музее курирует выставки уровня «Родные березы» приехала бы на конференцию «Актуальные проблемы современного искусства в зеркале междисциплинарности». Однако Петербург — не Москва, вместо подруги-содержанки — бывшая однокурсница, трудящаяся лаборантом Отдела рукописей в Публичной библиотеке. Как попасть в круг коллекционеров и кураторов совершенно непонятно.