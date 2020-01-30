Сегодня на платформе Start вышла первая серия нового сезона сериала «Содержанки» — героиня Софьи Эрнст, провинциальная музейщица, наконец-то открывает роскошную галерею на деньги московского девелопера. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» вспоминает события предыдущих серий саги Константина Богомолова и спрашивает у коллекционеров и галеристов, как бы сложилась судьба голд-диггерши с арт-амбициями, если бы она оказалась в Петербурге.
Если бы «Содержанки» снимали в Петербурге: арт из тряпок и палок, отсутствие секса и подвал
Часть первая. Приезд и попадание в арт-тусовку
Как было в «Содержанках»? В первом сезоне сериала сотрудница Саратовского художественного музея приезжает в Москву вместе с начальницей (ее играет Роза Хайруллина) на аукцион, где торгуется саратовский художник Будкин. Отпросившись на пару дней, она ночует у подруги — содержанки чиновника-коррупционера (Сергей Бурунов) и по совместительству — тонкого ценителя прекрасного. Когда подругу при невыясненных обстоятельствах убивают, амбициозная героиня по ее приглашению попадает на закрытое мероприятие и знакомится с чиновником-коллекционером и решает остаться в столице, чтобы открыть свою галерею, конечно.
Как было бы в Петербурге? В Петербурге аукционов почти нет, поэтому скорее всего героиня, которая в своем музее курирует выставки уровня «Родные березы» приехала бы на конференцию «Актуальные проблемы современного искусства в зеркале междисциплинарности». Однако Петербург — не Москва, вместо подруги-содержанки — бывшая однокурсница, трудящаяся лаборантом Отдела рукописей в Публичной библиотеке. Как попасть в круг коллекционеров и кураторов совершенно непонятно.
Полина Бондарева
Основательница школы Masters
Чтобы попасть в петербургские арт-круги нужна не подружка-тусовщица, а качественный бэкграунд: коллекционеров мало, а желающих протекции — сотни, причем половина — с зарубежным образованием. Учиться годами — не ваш вариант, поэтому идите, например, на курс «Арт-менеджмент» в школу Masters перенимать опыт напрямую у галеристок Марины Гисич, Анны Новы и Кристины Сасонко. И не надо будет пробираться на ивенты под чужим именем — вас пригласят в компании подруг-сокурсниц, с которыми, кстати, можно разделить расходы на открытие вашей галереи.
|Школа Masters
Курсы истории искусства и арт-менеджмента в школе читают Дмитрий Озерков, Иван Чечот и Дмитрий Ренанский. Отличное место, чтобы завести связи — не те, о которых вы подумали — а полезные: культурные подруги, у которых в сумке- пельмене Bottega Veneta лежит томик Бориса Гройса.
Миссия: шоппинг
Как было в «Содержанках»? Подруга подобрала из своего обширного гардероба героине-музейщице образ «интеллигентная сучка»: очки, распущенные волосы, корсетное платье с глубоким декольте и клатч Chanel. Дальнейшее обновление платяного шкафа «тяжелым люксом» искусствоведу Даше обеспечивал любовник, в чьей тайной квартире на мольбертах расставлены подлинники Модильяни.
Как было бы в Петербурге? Ключ к успеху в культурной столице — не бандажные платья, а томик Бориса Гройса в сумочке — образ «Куратора Смольного». Но лучше подстраховаться и одеться по-светски, поэтому героине придется бегать в букинистический — продавать ценные тома советского издательства Academia. Напоминаем: найти любовника — не вариант для Петербурга.
Татьяна Столяр
Со-основатель телеграм-канала «Антиглянец»
«Ты удачно распрощалась с талмудами, в обнимку с которыми была проведена ни одна захватывающая ночь, и теперь отправляешься в ДЛТ за нарядом. Из передовых фэшн- вестников известно, что цель амбициоз- ной начинающей галеристки — дизайнеры с приставкой «интеллектуальная мода». На кассе в вожделенный черно- оранжевый пакет вам бережно укладывают костюм Dries Van Noten, и сумку-малютку Жакмюс».
«О времена, о нравы! Желающих стать обладателем источника духовного обо- гащения так и не нашлось. Придется искать экипировку на Авито. Предварительно изучи выдачу pintrest по запросу «old celine» и найди на Авито полосатый костюм, который, отдаленно будет напоминать творения Фиби Файло»
Часть вторая. Привлечь инвестора и получить деньги на галерею
Как было в «Содержанках»? Даша прямо просит любовника свести ее с «нужными» людьми, а тот организует встречу с девелопером — в благодарность за претворение в жизнь коррупционных схем бизнесмен обещает девушке большое помещение совершенно бесплатно. Героине Софьи Эрнст не пришлось даже знакомиться с московской арт-тусовкой.
Как было бы в Петербурге? Благодаря своим новым культурным, но состоятельным подругам наша героиня попадает на закрытое открытие выставки. Чтобы сойти за свою ей придется выполнить ряд простых правил. Главное: не путать Михайловского с Пиотровским, не признаваться единственному городскуому арт-критику Павлу Герасименко, что ее любимый художник — Покрас Лампас (а директору «Манежа» Павлу Пригаре — обязательно) и помнить, что лучший аксессуар — парень-куратор современного искусства (его нужно одеть в черное).
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Хозяйки MYTH Gallery — примерно так и выглядит жизнь петербургского галериста. Фото: Маргарита Смагина
Ольга Профатило
Галеристка MYTH gallery
Чем более необычно или даже фриковато вы будете выглядеть, тем больше ваш шанс сойти за неузнанного, но очень важного коллекционера! Держитесь отстранённо и слегка высокомерно и все бросятся на пробой с надеждой заполучить хоть немного вашего внимания!
Сергей Лимонов
Инвестор, коллекционер
Я советую Вам открыть галерею в цоколе, в подвале, в цехе разрушенного завода. Питер любит бедное и убогое. Вас ждёт провал, если ремонт помещения будет стоить свыше 1000 рублей за квадратный метр. Обшарпанный линолеум, голый бетон стен, потолок в подтёках-вот ваш эталон дизайна. Искусство должно выставлять исключительно некоммерческое. Экспонируйте рваные тряпки, найденные канализационные люки, мусорные мульды и выброшенную бытовую технику. Если все будет сделано исключительно из говна и палок, то пусть в Москву Вам открыт. Буржуазная столица любит антибуржуазные игры. Но не беспокойтесь сильно! Некоммерческий арт Вы будете продавать по вполне коммерческим ценам. Не афишируйте, но и не скрывайте от ключевых коллекционеров, что цены растут. Поверьте, русское арте-повере в конечном итоге ценилось гораздо выше стерильного гламура.
Да, и последний совет. Вы заблуждаетесь, что тут Вас ждёт успех как в Москве, при удачном знакомстве с богатым гражданином. К сожалению, богатых в Питере нет, да и секса тоже нет.
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Так выглядит галерея героини «Содержанок». Фото: пресс-служба сервиса Start
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Так выглядит типичная петербургская независимая галерея «Люда». Фото: Михаил Григорьев
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И еще одно независимая галерея FFTN — площадь пространства всего 5 метров квадратных. Фото: Сергей Савельев
Часть третья. Подвал
Как было в «Содержанках»? Первая серия свежего сезона начинается с того, что Даша — в прошлом сотрудница провинциального музея — наконец-то обретает роскошную галерею с шелковыми обоями, лепниной и Андреем Бартеневым в качестве арт-селебы на открытии (а еще шампанское, светская публика и выступление звезды). Барочную пышность, само собой, проспонсировал московский девелопер. За подсчет суммы инвестиций даже не беремся.
Как было бы в Петербурге? Наша героиня тоже очаровала инвестора-коллекционера, выдав выставку «Родные березы» за group show удмуртского андерграунда. Но тут — не там, поэтому она не может даже надеяться на тысячу квадратов на вершине небоскреба. Максимум: 100 тысяч рублей «налом» и и залитый водой подвал, который не использовался с конца 90-х — идеальный старт для продвижения «петербургского бедного». Само собой, на открытии не хватит даже на «Советское» игристое.
Кураторы Kunsthalle nummer sieben
Кураторы Kunsthalle nummer sieben
В первую очередь необходимо откачать из живописного подвала воду и устранить все течи в канализации. Самое сложное на этом этапе — найти водопроводчика, ответственного за ваш участок, и заставить его посетить это живописное место. Верный способ справиться с последующей уборкой — вместо опен-колла для будущих художников галереи и просмотра CV устроить конкурс на самую изящную помывку пола. Не забудьте про установку унитаза и комфортное обустройство туалетной комнаты. Содержание ее в чистоте — важнейшая обязанность куратора подвальной галереи. Избегай конфликтов с жителями дома или двора — иначе в самый ответственный момент они заблокируют вход припаркованным автомобилем, а на открытие выставки вызовут полицию.
Генералова Александра
Куратор выставок «Маргинальный дизайн», редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru»
Главное — не облажаться на открытии первой выставки. Во-первых, никакого алкоголя: на приличный вам не хватит, а начнете притягивать арт-бездельников красненьким из пакета — испортите себе репутацию. Советую заменить его на черную воду — концептуально и полезно для пищеварения. Никого не зовите, забудьте о пиаре и вспомните кейс Клуба «Клуб»: чем больше тайны, тем больше хайпа, который в этом сезоне наше все, как манифестировал Дмитрий Озерков — заведующий отдела современного искусства Эрмитажа и большой друг рэпера Фараона и Веры Брежневой.
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Работа художницы Алины Глазун. MYTH Gallery
Конец
Первая серия второго сезона «Содержанок» не утешительна — кажется, хитрый девелопер готовиться избавиться от Даши и уволить ее «по статье», а галерею прикрыть. Держим кулачки, чтобы этого не произошло — пробивная героиня Софьи Эрнст вполне может за год «прокачать» свое детище до стенда на Art Miami. В Петербургском изводе героиню бы ждала независимая ярмарка Sam Fair со стендами из паллет.
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