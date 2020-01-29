«Дау. Наташа» — один из четырех эпизодов, не получивших прокатное удостоверение от Министерства культуры из-за того, что в них «содержится материалы, пропагандирующие порнографию». В декабре режиссер проекта Илья Хржановский написал открытое письмо на тот момент главе Минкульта Владимиру Мединскому, в котором попросил выдать разрешения на прокат всем частям «Дау». После повторного отказа создатели проекта приняли решение подать в суд на министерство.

В рамках программы Berlinale Special 70-го Берлинского кинофестиваля также покажут эпизод «Дау. Новый человек» — он тоже является запрещенным к прокату в России.

Главную роль в проекте Хржановского «Дау» исполнил дирижер и герой ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» Теодор Курентзис. Сценарий к картине написал Владимир Сорокин на основе мемуаров вдовы академика Коры Ландау. Фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось еще десять лет назад, в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах. Посмотрите первый трейлер основного фильма.