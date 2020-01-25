Объявили победителей премии «Золотой орел — 2020»

Лучшим мини-сериалом стал «Годунов», а сериалом — «Ненастье». Лучший неигровой фильм – «Без срока давности. Открывая шкаф позора», лучший анимационный фильм – «Он не может жить без космоса», а лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал «Король Лев».