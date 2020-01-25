Российская Национальная Академия кинематографических искусств назвала победителей премии «Золотой орел» на территории киноконцерна «Мосфильм» в Москве. «Текст» Клима Шипенко был признан лучшим фильмом.
Объявили победителей премии «Золотой орел — 2020»
-
"Текст"
Экранизация романа Дмитрия Глуховского также победила в номинации «Лучший монтаж фильма». Александров Петров получил награду за лучшую мужскую роль, а Иван Янковский стал лучшим актером второго плана.
Значительное количество наград собрала и лента «Одесса» Валерия Тодоровского – в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая музыка к фильму». Актриса Евгения Брик удостоилась приза за лучшую женскую роль второго плана.
-
"Одесса"
В категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий» победу одержал режиссер Алексей Сидоров, снявший военную киноленту «Т-34».
Виктория Мирошниченко, сыгравшая в «Дылде» Кантемира Балагова, взяла награду за лучшую женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль на телевидении достался Павлу Деревянко из «Домашнего ареста».
Лучшим мини-сериалом стал «Годунов», а сериалом — «Ненастье». Лучший неигровой фильм – «Без срока давности. Открывая шкаф позора», лучший анимационный фильм – «Он не может жить без космоса», а лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал «Король Лев».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.