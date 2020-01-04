В Сети появился финальный трейлер мини-сериала «Дракула»

События сериала будут происходить в викторианском Лондоне, куда из Трансильвании прибыл граф Дракула с целью захватить город. Главные роли в «Дракуле» исполнили Саша Дхаван («Леди в фургоне»), Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы»), Кэтрин Шелл («Возвращение Розовой пантеры»), Клайв Расселл («Тринадцатый воин») и другие. Премьера «Дракулы» состоялась 1 января на BBC One, а на Netflix сериал появился сегодня, 4 января.