По сюжету, на Землю прибывает инопланетный юноша, воплощающий саму добродетель. Он должен предоставить своему лидеру — эксцентричной фрау Доктору Оберхаупт в исполнении Ренаты Литвиновой — отчет о состоянии человечества. Но молодой посланник втягивается в драматичную историю, когда влюбляется в земного мужчину с очень темной тайной.

Фильм «Страх» снят кинематографическим ателье MV.S Марии Магдалены Митровски и Владислава Йо. «Как творческий дуэт, MV.S поддерживает радикальные инновации в кино, сильный визуальный язык, нестандартные рассказы и смелые темы», — говорят кинопрокатчики картины.

Напомним, в 2016 году Рената Литвинова сняла фильм «Ночи Агаты». В картине режиссер задействовала команду из своего предыдущего фильма «Сны Иосифа», который вошел в альманах «Петербург. Только по любви». В главной роли «собирательного образа всех звезд кино в одном лице» снялась Софья Заика, также в кадре дочь Литвиновой Ульяна Добровская, Любовь Инжиневская и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский.