В своем первом полном метре Юлдус выступила не только в качестве режиссера. Все, от костюмов до расстановки кадра, художница делала сама. «Когда писали титры, стало понятно, что мое имя будет идти постоянно, потому что я и художник по костюмам, и художник-постановщик, и режиссер-постановщик, и главный оператор. И костюмы, и все вещи, которые мы видим в кадре — я их делала или выбирала сама, своими руками. У меня было пять помощниц. Три девушки вместе со мной сшили пятнадцать одинаковых костюмов, еще две — помогали непосредственно на площадке», — рассказала изданию The Blueprint режиссер.

«Дочь рыбака» — картина, вдохновленная советской эстетикой и старыми сказками. Большое значение играют цвета — например, преобладающий в картине зеленый символизирует победу жизни над смертью. В качестве независимого фильма «Дочь рыбака» будет участвовать в кинофестивалях, а закрытые показы пройдут уже в мае 2020 года. Кроме того, режиссер картины Юлдус Бахтиозина планирует провести выставку костюмов из фильма в петербургской галерее Anna Nova.

«У фильма нет коммерческих задач. Мне важнее, чтобы на него реагировали. Чтобы его смотрели не один раз. Может, это громко звучит, но мне хочется, чтобы этот фильм помогал людям становиться лучше и находить ответы на свои вопросы. Это доброе, красивое, осмысленное кино, в котором заложена искренняя любовь его создателей — я верю, что зрители ее ощутят», — добавила режиссер.