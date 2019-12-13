Вышел первый трейлер фильма Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли

Главный герой фильма Эдуард Стрельцов — восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. К 20 годам у него уже есть все, о чем только можно мечтать — талант, деньги, стала и любовь. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Теперь футболист должен совершить невозможное, чтобы вернуться в футбол и доказать, что он — великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.

Главную роль Эдуарда Стрельцова исполнил актер Александр Петров. Роли также исполнили звезда фильма Бориса Акопова «Бык» Стася Милославская, актер Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов, Ася Домская, Надежда Маркина, Алексей Морозов, Василий Мищенко, Алексей Колган и другие. Режиссером выступил Илья Учитель — сын Алексея Учителя, который также стал продюсером фильма.

Российская премьера фильма Ильи Учителя «Стрельцов» состоится 16 апреля 2020 года.

Напомним, ранее Алексей Учитель рассказал о планах на новый кинопроект — им станет фильм, сюжет которого расскажет об истории создания Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — «Ленинградской». Сценаристом грядущей ленты выступит британец Роланд Уолтерс — лауреат премии для молодых сценаристов BAFTA Rocliffe New Writing.