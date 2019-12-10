На канале Amazon вышел третий сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел». Кинокритик Иван Пугин рассказывает, с какими проблемами столкнулся наш любимый проект про стенд-ап.
Феминизм и стенд-ап продолжаются: каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»?
Второй сезон «Удивительной миссис Мейзел» закончился на духоподъемной ноте: главная героиня, начинающая стендап-артистка Мидж Мейзел, по удачному стечению обстоятельств приглашена разогревать популярного певца Шая Болдуина в американском турне. Ее менеджер Сьюзи – вести дела еще недавно заклятого врага, старомодного комика Софи Леннон. Сериал высоко оценили критики, он собрал множество наград, от нового – третьего – сезона зрители ожидали чего-то совершенно невероятного. И в каком-то смысле они это получили.
Проект стал гораздо масштабнее по съемкам – например, в первой серии, где по сюжету действие разворачивается на американской военной базе, был поставлен рекорд по количеству актеров массовки в штате Нью-Йорк: в сценах задействовано около 850 человек. Космогонический характер режиссуры поражает – китайский игорный притон, казино в Лас-Вегасе, ТВ-шоу во Флориде, выступления в гарлемском зале «Аполло», фабрика родителей мужа Мидж – все это снято с размахом, красиво, ярко и дорого. Платья главной героини сменяются с частотой кадра, идеальная хореография и слаженность актеров вводят зрителя в состояние приятного расслабленного морока, за которым не видно, как пролетает весь сезон – он состоит из всего восьми серий с хронометражем около часа (за исключением 75-минутного финала).
В новом сезоне появляется целая череда ярких героев – из них больше всего выделяется Реджи, менеджер Шаи Болдуина. Его роль исполняет Стерлинг К. Браун, обладатель «Золотого глобуса» за роль в сериале «Это мы». Здесь он не только жесткий руководитель, но и человек, понимающий все недостатки и слабости друга, ставшего его подопечным. Именно выход Реджи к микрофону делает третью серию сезона лучшей (и в очередной раз подтверждается, что афтепати лучше самих событий). Люк Кирби в роли Ленни Брюса получает не так много экранного времени, но даже за этот короткий промежуток захватывает внимание, ярко показывая тот предел возможностей, до которого мог дойти даже самый талантливый стендап-артист в начале 1960-х. Исполнительницы двух главных ролей, Рейчел Броснахан (Мидж) и Алекс Борштейн (Сьюзи) продолжают убедительно играть своих персонажей, не получая при этом от сценаристов новых сложных проблем и заданий.
Поэтому знаковая для понимания всего сезона – одна из сцен в последней серии: два мальчика очень красиво и слаженно танцуют чечетку перед публикой в Гарлеме, по факту при этом продолжая топтаться на месте. Шоураннер Эми Шерман-Паладино вместе со своим мужем Дэниелом Палладино, написавшие вдвоем сценарии всех новых эпизодов, не придумывают ничего нового в плане развития персонажей. Все заложенные конфликты достаточно легко разрешаются, проблемы героев не очень серьезны, и решения для выхода из сложных ситуаций возникают практически мгновенно. Как только какая-то тема начинает затрагиваться слишком глубоко для общего легкого настроения сериала – она отходит на второй план и постепенно заглушается музыкой, танцами и вспышками внезапно появляющихся фотографов. Софи Леннон, родители Мидж и ее муж снова на экране, но смотреть за ними опять не так интересно, как за самой миссис Мейзел, Сьюзи и Ленни Брюсом.
«Удивительная миссис Мейзел» – сериал на волне популярности, и во втором сезоне он избежал типичных проблем продолжений: во многом благодаря постоянному переключению внимания и смене локаций с Парижа на курорт Катскилл и обратно в Нью-Йорк. У зрителя просто не было времени задуматься о развитии персонажей и движении сюжета вперед. И с этими проблемами он сталкивается сполна именно в новых сериях. Широкий размах и масштабность постановки – это интересно, но в фирменных стендап-выступлениях Мидж в третьем сезоне нет никаких откровений (за исключением, пожалуй, финала). Возможно, сценарное решение последней серии как раз и направлено на то, чтобы вернуть свежесть первого сезона. Сериал еще официально не продлен, но бюджет Amazon и популярность миссис Мейзел явно указывают на то, что как минимум один сезон мы еще увидим. Чечетка – это очень красиво, но топтание на месте для такого амбициозного проекта смерти подобно. Вперед, только вперед, к новым шуткам, проблемам и открытиям.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.