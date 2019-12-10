Феминизм и стенд-ап продолжаются: каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»?

В новом сезоне появляется целая череда ярких героев – из них больше всего выделяется Реджи, менеджер Шаи Болдуина. Его роль исполняет Стерлинг К. Браун, обладатель «Золотого глобуса» за роль в сериале «Это мы». Здесь он не только жесткий руководитель, но и человек, понимающий все недостатки и слабости друга, ставшего его подопечным. Именно выход Реджи к микрофону делает третью серию сезона лучшей (и в очередной раз подтверждается, что афтепати лучше самих событий). Люк Кирби в роли Ленни Брюса получает не так много экранного времени, но даже за этот короткий промежуток захватывает внимание, ярко показывая тот предел возможностей, до которого мог дойти даже самый талантливый стендап-артист в начале 1960-х. Исполнительницы двух главных ролей, Рейчел Броснахан (Мидж) и Алекс Борштейн (Сьюзи) продолжают убедительно играть своих персонажей, не получая при этом от сценаристов новых сложных проблем и заданий.

Поэтому знаковая для понимания всего сезона – одна из сцен в последней серии: два мальчика очень красиво и слаженно танцуют чечетку перед публикой в Гарлеме, по факту при этом продолжая топтаться на месте. Шоураннер Эми Шерман-Паладино вместе со своим мужем Дэниелом Палладино, написавшие вдвоем сценарии всех новых эпизодов, не придумывают ничего нового в плане развития персонажей. Все заложенные конфликты достаточно легко разрешаются, проблемы героев не очень серьезны, и решения для выхода из сложных ситуаций возникают практически мгновенно. Как только какая-то тема начинает затрагиваться слишком глубоко для общего легкого настроения сериала – она отходит на второй план и постепенно заглушается музыкой, танцами и вспышками внезапно появляющихся фотографов. Софи Леннон, родители Мидж и ее муж снова на экране, но смотреть за ними опять не так интересно, как за самой миссис Мейзел, Сьюзи и Ленни Брюсом.