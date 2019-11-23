Минкульт предложил ограничить долю показов одного фильма в кинотеатрах до 35%

Соответствующие поправки к Закону о государственной поддержке кинематографии, регламентирующие прокат фильмов, опубликованы на Федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, количество показов каждого фильма в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов. При этом для кинотеатров с одним за залом предусмотрены более мягкие ограничения — им позволено соблюдать лимит в течение одной календарной недели.

«Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов.Положения законопроекта позволят создать для граждан условия для возможности выбора фильма в зависимости индивидуальных предпочтений», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее представители российской киноиндустрии заявили о необходимости разработать собственный свод правил для регулирования кинопроката в стране. По их мнению, это необходимо для определения приоритетности выпуска фильмов на большие экраны. Минкульт впервые начнет финансировать иностранные фильмы, в производстве которых участвуют российские компании. А еще министерство планирует запретить киноманам приносить на сеансы в кинотеатр свою еду и напитки. Соответствующие поправки внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии России».