Полнометражное продолжение культового британского сериала, дебютный фильм Анны Пармас «Давай разведемся» и неудачный тимбилдинг с Деми Мур в комедийном хорроре «Корпоративные животные» – какие картины выходят в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от «Аббатство Даунтон» до Анны Михалковой
«Великий диктатор» / The Great Dictator
Пожалуй, самый великий фильм Чарли Чаплина также выйдет в повторный прокат. Раненый во время Первой мировой войны еврей-цирюльник возвращается в родную страну, где к власти пришел диктатор Аденоид Хинкель. Он оказывается точь-в-точь похож на главного героя. Это первый полностью звуковой фильм в творчестве Чаплина.
С 21 ноября
«Аббатство Даунтон» / Downton Abbey
Полнометражный сиквел культового сериала, научившего весь мир говорить с безупречным британским акцентом. К радости фанатов, большая часть актерского состава вернулась – от Мэттью Гуда и Мэгги Смит до Таппенс Мидлтон и Элизабет Макговерн. Сценарий написал бессменный Джулиан Феллоуз, а режиссером стал постановщик финала шоу Майкл Энглер.
С 21 ноября
«Давай разведемся»
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Народная комедия Анны Пармас с гэгами в духе снятых ею клипов «Ленинграда». Врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова) содержит семью и платит кредит за дом – с детьми сидит ее муж Миша (Стас из того самого видео «Ты просто космос, Стас»).
С 21 ноября
«Lil Peep: всё для всех» / Everybody's Everything
Документальная история короткой жизни рэпера Лил Пипа: от счастливого детства в Нью-Йорке до стремительной популярности с миллионами фанатов и трагической гибели всего в 21 год.
С 21 ноября
«Малыш Джо» / Little Joe
Фантастическая драма про мать-одиночку Элис, растящую цветок-антидепрессант (и это не то, что вы подумали) и сына. Селекционное чудо может сделать владельца счастливым, но не все так просто. Эмили Бичем получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую женскую роль. Впрочем, ее партнер по фильму Бен Уишоу не менее хорош.
С 21 ноября
«Корпоративные животные» / Corporate Animals
Комедийный хоррор с Деми Мур. Расчетливая глава эко-корпорации везет сотрудников на невинный тимбилдинг в пещеру, но из-за обвала они оказываются отрезаны от внешнего мира.
С 21 ноября
«Аванпост»
Фантастический боевик автора сериала про приключения Гоголя Егора Баранова с Лукерьей Ильяшенко, Светланой Ивановой и Петром Федоровым. В недалеком будущем уничтожено все живое, кроме небольшого «аванпоста» в Восточной Европе.
С 21 ноября
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