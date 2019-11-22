Что посмотреть в кино: от «Аббатство Даунтон» до Анны Михалковой

«Малыш Джо» / Little Joe

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Фантастическая драма про мать-одиночку Элис, растящую цветок-антидепрессант (и это не то, что вы подумали) и сына. Селекционное чудо может сделать владельца счастливым, но не все так просто. Эмили Бичем получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую женскую роль. Впрочем, ее партнер по фильму Бен Уишоу не менее хорош.

С 21 ноября