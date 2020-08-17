Storytel запустил конкурс на создание саундтрека к аудиосериалу

Что необходимо сделать: прослушать аудиосериал, проникнуться настроением и создать вокально-инструментальную композицию длительностью не более 3 минут. Затем на почту original.ru@storytel.com направить запись, свое имя или название коллектива, город, несколько слов об участниках и небольшой рассказ, как создавался ваш трек и почему. Это можно сделать до 13 сентября.

Автор лучшей песни станет создателем саундтрека для аудиосериала Storytel, встретится с NILETTO и получит денежный приз в размере 100 000 рублей. Итоги конкурса будут объявлены 15 сентября в социальных сетях Storytel.

«Саундтреки в топовых аудиосериалах Storytel Original исполняли и Тима Белорусских («Пост» Дмитрия Глуховского), и Анна Чиповская («Просто Маса» Бориса Акунина). Для нового проекта мы решили запустить конкурс среди молодых исполнителей и групп, чтобы дать шанс самым талантливым и ярким заявить о себе через коллаборацию с известным писателем и международным брендом, а также познакомиться с одним из самых популярных молодежных музыкантов», — комментирует Диана Смирнова, продюсер Storytel.