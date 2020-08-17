Storytel запустил конкурс на создание саундтрека к аудиосериалу

13 августа на сервисе аудиокниг Storytel состоялась премьера первого молодежного аудиосериала «Соль. Альтераты». В создании 11 серий приняли участие в том числе российский писатель-фантаст и обладательница нескольких литературных премий Евгения Кретова и актриса Юлия Яблонская, полностью озвучившая новый мистический триллер. По этому поводу Storytel Original решил организовать музыкальный конкурс на создание саундтрека к аудиосериалу.
В отборе победителя примет участие популярный музыкант NILETTO. Он всего добился сам и сейчас готов помочь в этом начинающим исполнителям.
Что необходимо сделать: прослушать аудиосериал, проникнуться настроением и создать вокально-инструментальную композицию длительностью не более 3 минут. Затем на почту original.ru@storytel.com направить запись, свое имя или название коллектива, город, несколько слов об участниках и небольшой рассказ, как создавался ваш трек и почему. Это можно сделать до 13 сентября.
Автор лучшей песни станет создателем саундтрека для аудиосериала Storytel, встретится с NILETTO и получит денежный приз в размере 100 000 рублей. Итоги конкурса будут объявлены 15 сентября в социальных сетях Storytel.
«Саундтреки в топовых аудиосериалах Storytel Original исполняли и Тима Белорусских («Пост» Дмитрия Глуховского), и Анна Чиповская («Просто Маса» Бориса Акунина). Для нового проекта мы решили запустить конкурс среди молодых исполнителей и групп, чтобы дать шанс самым талантливым и ярким заявить о себе через коллаборацию с известным писателем и международным брендом, а также познакомиться с одним из самых популярных молодежных музыкантов», — комментирует Диана Смирнова, продюсер Storytel.
Аудиосериал «Соль. Альтераты» рассказывает про юную рокершу Анну, которая отправляется в Анапу в рабочую экспедицию своего отца, обещавшего проспонсировать запись альбома ее группы. На глубоководных археологических раскопках в Анну вселяется древний дух, требующий возмездия. Ане предстоит снять древнее проклятие, сбежать из психиатрической лечебницы, встретить первую любовь и найти свою судьбу. В истории поднимаются важные для подростков темы: развод родителей, первая любовь, предательство и дружба, поиск себя в этом мире и, собственно, борьба с проклятьем из морских глубин. Послушать аудиосериал можно здесь.
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