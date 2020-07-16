Приквел романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда выйдет в 2021 году

Приквел «Великого Гэтсби» написал Майкл Фаррис Смит — автор «вытаскивает Ника Кэррауэя из тени» и показывает его увлекательную жизнь до Гэтсби. До того как познакомиться с Гэтсби, Ник прошел Первую Мировую войну, а вернувшись домой избегал вопросов об ужасах пережитого. Он отправился в трансконтинентальное путешествие из романтического Парижа в Новый Орлеан, с его развратом и насилием.

В США новый роман Майкла Фарриса Смита «Ник» выйдет 1 января 2021 года, в Великобритании — 5 января, дата российского релиза пока неизвестна. Сейчас книга доступна по предзаказу.

Напомним, Андре Асиман выпускает продолжение книги «Зови меня своим именем». Сюжет новой книги «Найди меня» сосредоточится на жизни Оливера, Элио и его отца Сэмюэля. Сэмюэль разводится и отправляется в путешествие из Флоренции в Рим, чтобы навестить сына, ставшего подающим надежды классическим пианистом.