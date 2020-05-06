Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм и другие звезды прочитают первую книгу о Гарри Поттере онлайн



С 5 мая на платформе Wizarding World, а также в приложении Spotify каждую неделю будут публиковать одну новую главу из первой книги «Гарри Поттер и Философский камень». Сейчас доступна первая — «Мальчик, который выжил». Ее прочитал актер и исполнитель роли юного волшебника в экранизации книжной серии Дэниел Рэдклифф.

Кроме него в проекте «Гарри Поттер дома» примут участие ведущий и писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бэкхем, а также Эдди Редмэйн, Дакота Фаннинг, Нома Думезвени и Клаудия Ким. Однако авторы проекта обещают новые имена в списке чтецов и другие сюрпризы.

Напомним, проект о мире волшебников «Гарри Поттер дома» запустился в апреле, когда большая часть мира ушла на самоизоляцию из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Уже больше 20 лет Хогвартс спасает всех фанатов и читателей, как взрослых, так и маленьких. В странные времена, в которые мы сейчас попали, мы приветствуем вас в Хогвартсе. Здесь вы найдете дружелюбный приют для себя, своей семьи и всех, о ком вы заботитесь», — гласит обращение на портале.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. займется производством сериала по вселенной Гарри Поттера. Проект станет приквелом к событиям, описанным в основном сюжете книг Джоан Роулинг, а сюжет расскажет о школе чародейства и волшебства Хогвартс и ее обитателях. Но пока новое шоу не вышло в эфир, можете послушать новый трек петербургской рок-группы «Сплин», которая выпустила новую песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». Композиция стала обращением лирического героя к волшебнику, рассказом о жизни в России и даже просьбой о помощи.

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