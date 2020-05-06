Знаменитости прочтут онлайн историю Джоан Роулинг о юном волшебнике в рамках акции «Гарри Поттер дома», которая стартовала в период пандемии коронавируса.
Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм и другие звезды прочитают первую книгу о Гарри Поттере онлайн
Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020
And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome
https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d
С 5 мая на платформе Wizarding World, а также в приложении Spotify каждую неделю будут публиковать одну новую главу из первой книги «Гарри Поттер и Философский камень». Сейчас доступна первая — «Мальчик, который выжил». Ее прочитал актер и исполнитель роли юного волшебника в экранизации книжной серии Дэниел Рэдклифф.
Кроме него в проекте «Гарри Поттер дома» примут участие ведущий и писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бэкхем, а также Эдди Редмэйн, Дакота Фаннинг, Нома Думезвени и Клаудия Ким. Однако авторы проекта обещают новые имена в списке чтецов и другие сюрпризы.
Напомним, проект о мире волшебников «Гарри Поттер дома» запустился в апреле, когда большая часть мира ушла на самоизоляцию из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
«Уже больше 20 лет Хогвартс спасает всех фанатов и читателей, как взрослых, так и маленьких. В странные времена, в которые мы сейчас попали, мы приветствуем вас в Хогвартсе. Здесь вы найдете дружелюбный приют для себя, своей семьи и всех, о ком вы заботитесь», — гласит обращение на портале.
Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. займется производством сериала по вселенной Гарри Поттера. Проект станет приквелом к событиям, описанным в основном сюжете книг Джоан Роулинг, а сюжет расскажет о школе чародейства и волшебства Хогвартс и ее обитателях. Но пока новое шоу не вышло в эфир, можете послушать новый трек петербургской рок-группы «Сплин», которая выпустила новую песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». Композиция стала обращением лирического героя к волшебнику, рассказом о жизни в России и даже просьбой о помощи.
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