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Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко вошли в лонг-лист премии «Большая книга»

Совет национальной литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист финалистов 2020 года. В список вошли 39 произведений. Среди авторов — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров, а также Ксения Букша и Саша Филипенко. 

  • Андрей Аствацатуров

Имена претендентов на звание лауреата «Большой книги» озвучили председатель совета экспертов премии Михаил Бутов, председатель Литературной академии «Большая книга» Дмитрий Бак и заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

«Собака.ru» публикует полный список номинантов: 

  1. «Ода радости» Валерии Пустовой;
  2. «Дядя Джо. Роман с Бродским» Вадима Месяца;
  3. «Темные вершины» Алексея Винокурова;
  4. «Земля» Михаила Елизарова;
  5. «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» Сергея Белякова;
  6. «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского;
  7. «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина;
  8. «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова;
  9. «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Аствацатурова;
  10. «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко;
  11. «Крысиный король» Дмитрия Стахова;
  12. «Предместья мысли. Философическая прогулка» Александра Макушинского;
  13. «Люди на карте. Россия от края до крайности» Владимира Севриновского;
  14. «Заложники любви. Пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов» Анны Сергеевой-Клятис;
  15. «Промежуток» Инги Кузнецовой;
  16. «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина;
  17. «Наполеонов обоз» Дины Рубиной;
  18. «Гимны» Рукопись № 101;
  19. «Один мальчик. Хроники» Виталия Пуханова;
  20. «Возвращение в острог» Саши Филипенко;
  21. «Деление на ночь» Григория Аросева;
  22. «Ночь» Виктора Мартиновича;
  23. «Собиратель рая» Евгения Чижова;
  24. «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши;
  25. «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова;
  26. «Генерал и его семья» Тимура Кибирова;
  27. «Наквозь» Натальи Громовой;
  28. «Смерть Сенеки, или Пушкинский центр» Владимира Рецептера;
  29. «Чистый кайф» Андрея Геласимова;
  30. «Уран» Ольги Погодиной-Кузьминой;
  31. «Пес» Кирилла Рябова;
  32. «Бансу» Бояшова;
  33. «Сияние жеможаха» Софии Синицкой;
  34. «Российское время» Георгия Панкратова;
  35. «Человек сидящий» Алексея Федярова;
  36. «Поднебесный экспресс» Кирилла Кобрина;
  37. «Нью-Йоркский обход» Александра Стесина;
  38. «Истина существует» Марии Бурас.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу. Объявление лауреатов состоится до конца года. В 2019 году лауреатами «Большой книги» стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».

Напомним, недавно Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко советовали нам список книг на карантин. А Библиотека имени Маяковского рассказала, что читают петербуржцы: в лидерах — секспросвет, современная художественная проза и книги о личностном росте.

 

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Рита Шмакова,
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