Совет национальной литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист финалистов 2020 года. В список вошли 39 произведений. Среди авторов — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров, а также Ксения Букша и Саша Филипенко.
Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко вошли в лонг-лист премии «Большая книга»
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Андрей Аствацатуров
Имена претендентов на звание лауреата «Большой книги» озвучили председатель совета экспертов премии Михаил Бутов, председатель Литературной академии «Большая книга» Дмитрий Бак и заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.
«Собака.ru» публикует полный список номинантов:
- «Ода радости» Валерии Пустовой;
- «Дядя Джо. Роман с Бродским» Вадима Месяца;
- «Темные вершины» Алексея Винокурова;
- «Земля» Михаила Елизарова;
- «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» Сергея Белякова;
- «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского;
- «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина;
- «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова;
- «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Аствацатурова;
- «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко;
- «Крысиный король» Дмитрия Стахова;
- «Предместья мысли. Философическая прогулка» Александра Макушинского;
- «Люди на карте. Россия от края до крайности» Владимира Севриновского;
- «Заложники любви. Пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов» Анны Сергеевой-Клятис;
- «Промежуток» Инги Кузнецовой;
- «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина;
- «Наполеонов обоз» Дины Рубиной;
- «Гимны» Рукопись № 101;
- «Один мальчик. Хроники» Виталия Пуханова;
- «Возвращение в острог» Саши Филипенко;
- «Деление на ночь» Григория Аросева;
- «Ночь» Виктора Мартиновича;
- «Собиратель рая» Евгения Чижова;
- «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши;
- «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова;
- «Генерал и его семья» Тимура Кибирова;
- «Наквозь» Натальи Громовой;
- «Смерть Сенеки, или Пушкинский центр» Владимира Рецептера;
- «Чистый кайф» Андрея Геласимова;
- «Уран» Ольги Погодиной-Кузьминой;
- «Пес» Кирилла Рябова;
- «Бансу» Бояшова;
- «Сияние жеможаха» Софии Синицкой;
- «Российское время» Георгия Панкратова;
- «Человек сидящий» Алексея Федярова;
- «Поднебесный экспресс» Кирилла Кобрина;
- «Нью-Йоркский обход» Александра Стесина;
- «Истина существует» Марии Бурас.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу. Объявление лауреатов состоится до конца года. В 2019 году лауреатами «Большой книги» стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Напомним, недавно Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко советовали нам список книг на карантин. А Библиотека имени Маяковского рассказала, что читают петербуржцы: в лидерах — секспросвет, современная художественная проза и книги о личностном росте.
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