Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко вошли в лонг-лист премии «Большая книга»

Имена претендентов на звание лауреата «Большой книги» озвучили председатель совета экспертов премии Михаил Бутов, председатель Литературной академии «Большая книга» Дмитрий Бак и заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

«Собака.ru» публикует полный список номинантов:

«Ода радости» Валерии Пустовой; «Дядя Джо. Роман с Бродским» Вадима Месяца; «Темные вершины» Алексея Винокурова; «Земля» Михаила Елизарова; «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» Сергея Белякова; «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского; «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина; «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова; «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Аствацатурова; «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко; «Крысиный король» Дмитрия Стахова; «Предместья мысли. Философическая прогулка» Александра Макушинского; «Люди на карте. Россия от края до крайности» Владимира Севриновского; «Заложники любви. Пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов» Анны Сергеевой-Клятис; «Промежуток» Инги Кузнецовой; «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина; «Наполеонов обоз» Дины Рубиной; «Гимны» Рукопись № 101; «Один мальчик. Хроники» Виталия Пуханова; «Возвращение в острог» Саши Филипенко; «Деление на ночь» Григория Аросева; «Ночь» Виктора Мартиновича; «Собиратель рая» Евгения Чижова; «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши; «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова; «Генерал и его семья» Тимура Кибирова; «Наквозь» Натальи Громовой; «Смерть Сенеки, или Пушкинский центр» Владимира Рецептера; «Чистый кайф» Андрея Геласимова; «Уран» Ольги Погодиной-Кузьминой; «Пес» Кирилла Рябова; «Бансу» Бояшова; «Сияние жеможаха» Софии Синицкой; «Российское время» Георгия Панкратова; «Человек сидящий» Алексея Федярова; «Поднебесный экспресс» Кирилла Кобрина; «Нью-Йоркский обход» Александра Стесина; «Истина существует» Марии Бурас.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу. Объявление лауреатов состоится до конца года. В 2019 году лауреатами «Большой книги» стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».

Напомним, недавно Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко советовали нам список книг на карантин. А Библиотека имени Маяковского рассказала, что читают петербуржцы: в лидерах — секспросвет, современная художественная проза и книги о личностном росте.

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