Вручение литературной премии «Нацбест» перенесли на осень 2020 года

«Национальный бестселлер» — литературная премия, которую вручают в Петербурге за лучший роман на русскому языке. Ее учредили Константин Тублин и Виктор Топоров в 2001 году. В 2019 году признали книги шести авторов: «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева (6 баллов), «Славянские отаку» Упыря Лихого (7 баллов), «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой (7 баллов), «Четверо» Александра Пелевина (6 баллов), «Финист Ясный Сокол» Андрея Рубанова (13 баллов) и «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова (14 баллов).