Вручение литературной премии «Национальный бестселлер» за лучший роман на русском языке пройдет осенью 2020 года. Как пояснил оргкомитет награды 4 апреля, это связано с режимом карантина, отменой массовых мероприятий и общим состоянием неопределенности на данный момент.
Вручение литературной премии «Нацбест» перенесли на осень 2020 года
При этом шорт-лист премии объявят 16 апреля, как и планировалось. «Вместо традиционной пресс-конференции объявление произойдет на сайте премии», – добавляют в оргкомитете. О составе Малого жюри и дате проведения финала премии расскажут позднее.
«Национальный бестселлер» — литературная премия, которую вручают в Петербурге за лучший роман на русскому языке. Ее учредили Константин Тублин и Виктор Топоров в 2001 году. В 2019 году признали книги шести авторов: «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева (6 баллов), «Славянские отаку» Упыря Лихого (7 баллов), «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой (7 баллов), «Четверо» Александра Пелевина (6 баллов), «Финист Ясный Сокол» Андрея Рубанова (13 баллов) и «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова (14 баллов).
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