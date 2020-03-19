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Библиотека Маяковского отменила штрафы за просроченные книги на время пандемии коронавируса

Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского отменила штрафы за просроченные книги на время пандемии нового коронавируса Covid-2019. Не беспокоиться о просрочке можно до 16 апреля — всю выданную на дом литературу можно вернуть позднее.

  • Здесь и далее фото: сообщество "Библиотека имени Владимира Маяковского"

«Мы работаем в обычном режиме, но отменяем штрафы за просроченные книги на время пандемии. Маяковка остается открытой, но мы уважаем отказ горожан от посещения публичных мест. Период с 16 марта до 16 апреля не учитывается как срок пользования книгами, штрафов за него не начислят. Все выданные на дом книги можно будет вернуть позднее. Берегите себя, задавайте нам любые вопросы», — сообщили в библиотеке.

Напомним, ранее библиотека имени Маяковского переехала на Литейный проспект. Теперь там временно располагается книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. На Охте открылся еще один филиал библиотеки — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером.

Новый отдел Маяковской открылся в «Пассаже» — с доступом к электронным базам и возможностью заказать любую книгу других отделений по всему Петербургу. А еще библиотека начала выдавать книги на дом читателям без прописки.

 

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Дарья Гладких,
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