В начале марта в издательстве Ad Marginem выходит книга «Всё, что вы знаете об искусстве — неправда», в которой научный редактор Мэтт Браун разрушает популярные арт-мифы. «Собака.ru» публикует отрывок о том, что искусство — вовсе не пустая трата денег: как открытие музея contemporary art подняло с колен экономику Бильбао, а привлечение в рекламные компании художников повысило прибыль брендов.
Дали в рекламе анти-похмельной таблетки, кото-комиксы Древнего Египта и суп кэмпбелл — как искусство приносит пользу
Легко пренебрегать миром искусства, и многие люди так и поступают. Какой смысл во всей этой бесполезной красоте? Каким образом портрет какого-то венецианского купца сможет обогатить мою жизнь? Зачем тратить бюджетные деньги на субсидирование искусства, когда вместо этого средства могут быть перенаправлены в больницы, школы или на улучшение транспортной сети? Какая польза от искусства? Все это хорошие вопросы, и лучше бы нам найти на них достойные ответы.
Для начала: почему вещь должна непременно быть утилитарной, чтобы быть стоящей? От футбольной команды едва ли есть какая-либо польза. Это просто одиннадцать мужчин или женщин, развлекающих своих фанатов. Они не обучают медсестер, не прокладывают новые железнодорожные пути и не делают ничего такого, что можно было бы обоснованно назвать полезным. Мыльные оперы бесполезны, но тем не менее привлекают миллионы людейк телеэкрану. Цитируя клише: «Какая польза от новорожденного младенца?» Разве недостаточно того, что искусство приносит удовольствие и обогащает жизнь тех, кто к нему обращается?
Как бы там ни говорили, все же у искусства тоже есть свои практические стороны, и их много. Мы можем многому научиться, изучая живопись и скульптуру. Ценители искусства со временем оттачивают наблюдательность и могут взглянуть на мир через призму разных точек зрения. Историческая живопись может подогреть интерес к событиям прошлого и дать хоть какое-то представление о том, что мог бы ощущать современник происходящего. Точно так же картины на религиозные или мифологические сюжеты помогают лучше понять верования и убеждения. С исторической точки зрения у искусства немало иных целей, помимо эстетической, и в наше время этому тоже можно найти подтверждение. В следующий раз, когда кто-нибудь открыто заявит, что искусство «бесполезно», «пустая трата времени» или «пустая трата денег», вы можете привести контраргумент из следующего списка, который доказывает, насколько полезным может быть искусство.
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Портрет императора Наполеона I, мастерская барона Франсуа Жерара. Фото: Shutterstock
В качестве вспомогательного средства обучения
Искусство может рассказать многое об истории и разных культурах мира, поэтому оно часто используется в образовательных целях. К примеру, картины на христианскую тематику и витражи служили безграмотному населению напоминанием об уроках из Библии. Похожим образом история Будды находила отражение в многочисленных скульптурах и рельефах. Историческая живопись сохраняет для потомков военно-морские сражения, коронации и катаклизмы, происходившие во времена, когда еще не существовало ни фото-, ни видеосъемки. Кроме того, многие великие исторические персоналии остались бы для нас безликими без портретной и скульптурной живописи. Разве Елизавета I или Наполеон нашли бы отклик в нашем воображении, если бы мы не знали, как они выглядят?
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Фото: Shutterstock
В целях политической пропаганды
История пестрит примерами использования искусства и художественных образов в политических целях. На ум охотно приходят военные плакаты для набора добровольцев с изображением дяди Сэма или лорда Китченера. Более современным примером является плакат HOPE («Надежда») предвыборной кампании Барака Обамы, созданный уличным художником Шепардом Фейри; и впоследствии созданные по его мотивам противниками Трампа плакаты NOPE («Нет»). Идея использования искусства пропаганды стара как мир. Например, ассирийцы и вавилоняне увековечивали свои победы на массивных фризах, таким образом возвеличивая своего правителя или военачальника и укрепляя его авторитет среди населения.
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Фото: Shutterstock
Для молитвы и медитации
Древние римляне посчитали бы очень знакомыми современные пластиковые фигурки, которые чаще всего изображают мускулистых персонажей с супергеройскими способностями. У каждого римского дома были свои скульптурные статуэтки — лары, — служившие символом религиозного культа. Как и современные коллекционные фигурки, эти маленькие статуи были представлены в самых разных формах и олицетворяли могущественных персонажей, как правило богов или духов предков, но никак не черепашек ниндзя или джедаев. Такие фигуры помещались в домашних святилищах, часто расписанных дополнительными ларами. Во многих мировых культурах встречаются похожие скульптурные композиции и нарисованные формы, созданные для медитации. Буддисты, например, используют сложные символические и геометрические узоры, известные как мандалы. Сам творческий процесс может быть медитативным. Акварелист-любитель выходит порисовать на пленэр, не только чтобы создать произведение искусства, но и чтобы обрести душевное равновесие.
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Фото: Shutterstock
Для развлечения
Сегодня существует целый отдельный мир юмористической мультипликации, анимации и поздравительных открыток, но художники заставляли людей улыбаться еще столетия назад. Сатирические рисунки известны еще со времен Древнего мира. Например, на египетском камне, датируемом более 1000 лет до н. э., изображена кошка, подающая еду сидящей мыши. Это прародитель котоматрицы. В средневековых рукописях часто встречаются скабрезные рисунки разных функций организма, изображенные, несомненно, в юмористических целях. Уильям Хогарт прославился благодаря своим сатирическим гравюрам на общество XVIII века, как и многочисленные карикатуристы с появлением печатных периодических изданий. Сюрреалисты возродили юмор в искусстве, создавая предметы вроде «Телефона-омара» Сальвадора Дали (1904–1989) или картины «Ясновидения» Рене Магритта (1898–1967), на которой человек рисует птицу, глядя на яйцо. Расцвет уличного искусства и распространение наглядной информации через интернет лишь усилили нашу потребность в юмористическом искусстве.
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Памятник Францу Кафке в Праге. Фото: Shutterstock
Чтобы помочь в загробной жизни
Древние египтяне вели тщательные приготовления к смерти. Ни один уважающий себя фараон не направился бы к своей гробнице без массы полезных вещей для использования в посмертии. Стены его погребальной камеры разрисовывались схожими предметами, продуктами питания и изображениями слуг.
В качестве памятника
Искусство помогает нам не забывать про ушедших из жизни. К лучшим художникам и архитекторам часто обращаются с просьбой создать военный мемориал или увековечить память погибших в результате трагедии. В большинстве крупных городов можно также найти статуи и бюсты, посвященные великим ученым, реформаторам, писателям, музыкантам и художникам, внесшим существенный вклад в развитие общества. Наша историческая память о героях прошлого была бы утеряна без этих произведений искусства.
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Фото: Shutterstock
В качестве инвестиций
Пожалуй, лучшим способом переубедить тех, кто считает искусство пустой тратой денег, станет разговор о финансовых условиях. Не все коллекционеры приобретают шедевры для того, чтобы повесить что-то красивое в углу кабинета. Так же как изысканные вина и коллекционные издания книг, искусство может стать выгодным вложением средств. Рост и падение стоимости акций целиком зависит от рынка, в то время как материальные предметы более стабильны в цене. Рембрандт по-прежнему останется Рембрандтом, вне зависимости от экономических флуктуаций.
В отличие от пачки акций, помимо хорошей прибыли, грамотно выбранный предмет искусства до продажи доставит владельцу эстетическое удовольствие и будет являться символом его высокого социального статуса. Наибольшую выгоду может принести современное искусство, особенно если повезет найти подающего надежды начинающего художника. Учитывая вышесказанное, приобретая предметы искусства в качестве инвестиций, придется столкнуться со значительным риском и определенными трудностями. По сравнению с операциями на традиционных финансовых рынках, купля-продажа предметов искусства практически не регулируется. Крупное вложение может потребовать проведения дорогостоящей экспертной оценки покупаемого произведения. И всегда существует риск столкнуться с подделкой. Тем не менее, согласно отчету консалтинговой компании «Делойт» за 2016 год, 72% коллекционеров указали, что их покупки были продиктованы не увлечением, а экономической целесообразностью. Если оценивать размеры рынка — на приобретение предметов искусства тратится примерно 60–70 миллиардов долларов в год, — можно сделать вывод, что искусство в основном «используется» в качестве финансовых инвестиций.
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Фото: Shutterstock
Для того чтобы произвести впечатление
Картины известных художников, украшающие стены вашего жилища, лучше любых слов расскажут гостям о вашем достатке и хорошем вкусе. Эта задумка уже была известна в эпоху Возрождения, когда богатые торговцы и правители поручали известным мастерам отделку своих дворцов и особняков. Несомненно, это создавало в доме приятную атмосферу, но основной целью такого косметического ремонта было продемонстрировать гостям богатство и вкус владельцев. Величайшим примером является Версальский дворец в пригороде Парижа. Людовик XIV и его преемники превратили дворец из простой охотничьей резиденции в огромное выставочное пространство декоративно-прикладного искусства. Стоит ли говорить, что коллекцио- нирование и демонстрация различных безделиц все еще является популярным хобби среди мировой элиты?
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Фото: Shutterstock
В качестве рекламы
В 1985 году торговая марка «Абсолют Водка» впервые обратилась к художникам для продвижения своего продукта. Крупнейшей на- ходкой компании стал Энди Уорхол, который разработал красочный дизайн бутылки водки. С тех пор многие художники внесли свой вклад в долгосрочную рекламную кампанию. С брендом работали такие знаменитости, как Луиз Буржуа и Дэмиен Хёрст, а также многочисленные начинающие художники. Пожалуй, эта кампания стала самым известным совместным проектом мира искусства и рекламного мира, однако эти две сферы уже давно находятся во взаимовыгодных отношениях. Стоит вспомнить, например, знаменитые плакаты для кабаре Тулуз-Лотрека. Их дешевые копии висят сейчас в спальнях сотен тысяч студентов, но изначально они заказывались для увеличения продаж билетов в театр. Уорхол перевел эти отношения на новый уровень, нарисовав картины с банкой супа Кэмпбелл и крышками Пепси. Тем временем Сальвадор Дали снялся в рекламе средства от похмелья Алка-Зельтцер. Сегодня эти отношения продолжают развиваться. Недавно образовалась новая тенденция, характерная в основном для крупных городов, суть которой заключается в использовании уличного искусства в качестве средства рекламы. Теперь уличные художники могут зарабатывать, создавая настенные рисунки с рекламой новых беговых кроссовок или туристических мест.
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Фото: Shutterstock
Для восстановления региона
До открытия музея Гуггенхайма в 1997 году Бильбао был не самым популярным туристическим местом. За первые три года работы музей заработал приблизительно 500 миллионов евро, что послужило толчком для местной экономики. Искусство, особенно в сочетании с эффектной архитектурой, способно оживить место, в котором оно находится. Так называемый «эффект Бильбао» срабатывает не всегда, но можно привести множество примеров, когда вымирающий постиндустриальный городок получил второй шанс благодаря подобным культурным инвестициям.
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Фото: Shutterstock
Для облегчения
И наконец, если вы так и не смогли найти хорошее применение искусству, то можете использовать его в самых что ни на есть практических целях, помочившись на него. Именно так поступили многие люди со знаменитым писсуаром Марселя Дюшана «Фонтан», что могло бы стать своего рода художественной традицией. Некоторые считают этот акт частью перформанса, устанавливающего диалог с Дюшаном. Иные, более бестактные индивиды, в буквальном смысле излили поток своей критики, усмотрев бестолковость произведения. Самым известным пользователем творчества Дюшана является британский музыкант Брайан Ино. Он утверждает, что в 1990 году мочился в писсуар, выставленный в Музее современного искусства в Нью-Йорке, используя пластиковую трубку для увеличения досягаемости.
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