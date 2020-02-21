Дома на дереве, экологический урбанизм и ар-нуво: 7 альбомов по архитектуре в Эрмитажном магазине

Mohsen Mostafavi, Gareth Doherty. Ecological Urbanism

Издательство Lars Muller Publishers (Zurich)

Книга под редакцией двух выдающихся профессоров Гарвардского университета – Мохсена Мустафави и Гарета Доерти — сосредоточена на важнейшей проблеме урбанистического устройства в эпоху изменяющегося климата. Книга предлагает вниманию огромное количество всевозможных передовых ответов на вопросы, которыми задаются все ведущие архитекторы мира: как сделать жизнь человека в мегаполисе менее токсичной и разрушающей, как решить проблемы загрязнения окружающей среды и при этом оставаться в условиях комфортного и недорого жилья, как строить новые дома, делая их энергоэффективными и почему это важно. Решения приходят с разных сторон: экологи и архитекторы, художники и ученые, дизайнеры и политики предлагают различные варианты, которые инспирируют читателя подумать о своем вкладе в общее дело защиты планеты и развития умной городской среды.

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