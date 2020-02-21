На прошлой неделе инстагрмабл-атриумы Главного штаба оккупировала выставка посвященная архитектурной Студии 44 братьев Явейнов, по проекту которой это пространство было реконструировано. По этому случаю «Собака.ru» попросила куратора Эрмитажного книжного магазина Олега Черноусова составить подборку из 7 книг и альбомов по современной (и не очень) архитектуре — все они продаются в магазине в Главном штабе.
Дома на дереве, экологический урбанизм и ар-нуво: 7 альбомов по архитектуре в Эрмитажном магазине
Keiichi Tahara. Architecture Fin-de-Siècle
издательство Taschen (London, New York, Paris, Berlin)
Роскошный альбом в трех томах – книга на стыке искусств: архитектуры и фотографии. Автор фотографий знаменитый японский фотограф Кэйити Тахара, который специализировался на съемке архитектуры. Эта книга – последняя из работ фотографа - посвящена архитектуре конца XIX века: эпохе новаторства и перемен, периоду Модерна в архитектуре. Более 500 снимков, отпечатанных по новейшей технологии на золоченой бумаге – это фотографии со всех уголков Европы. Здесь потрясающий Югендстиль, изысканный Ар-Нуво, завораживающий венский Сецессион, цветочный Модерн и национальные неостили конца века. Издание было выпущено лимитированным тиражом в 10 000 экземпляров — каждый экземпляр пронумерован. Автор текста в книге – историк архитектуры Риити Миякэ, заслуженный профессор в женском университете в Фудзи.
Richard Weston. Architecture Visionaries
Издательство Laurence King (London)
История архитектуры XX века в творческих биографиях 75 самых влиятельных архитекторов мира: от Антонио Гауди и Адольфа Лооса до Ренцо Пьяно и Рема Колхаса. Личная история каждого из мастеров и их самые значительные постройки рассмотрены с точки зрения развития архитектуры. Помимо биографий, в книге представлены критические статьи и таймлайн, благодаря чему становятся понятны многие взаимосвязи и преемственность в архитектурном процессе. Автор книги, профессор Уэльской школы архитектуры Кардифacкого университета Ричард Уэстон, собирает воедино сложную раздробленную мозаику мировой архитектуры и ведет читателя сквозь имена и даты как настоящий гид.
Александр Степанов. Феноменология Архитектуры Петербурга
Издательство Арка (Санкт-Петербург)
Книга Александра Степанова, профессора кафедры зарубежного искусства Института им. И.Е. Репина, — это авторский взгляд на петербургскую архитектуру. Ученый прокладывает путь читателю к собственному восприятию архитектуры, осмыслению архитектурных феноменов. В книге исследователя архитектура Петербурга оживает, становится полной смыслов, одушевленной. Не нужно быть специалистом в архитектуре, чтобы научится чувствовать ее жизнь – каждое здание обретает свою душу и личную историю. Читатель становится отчасти соучастником архитектурного действа, воспринимая и сталкиваясь с историей и зодчеством.
Цена в магазине: 690 рублей
Christian Benedik. Masterworks of Architectural Drawings
Издательство Prestel (Munich, London, New York)
Редкий альбом-каталог выставки архитектурной графики из собрания музея Albertina в Вене. Коллекция Альбертины насчитывает несколько тысяч архитектурных рисунков с XIV по XXI век. В коллекцию входят рисунки Борромини, Микеланджело, Пиранези, Джулио Романо. А еще графика знакомых нам по петербургской архитектуре мастеров XVIII – XIX веков: Растрелли, Кваренги, Тома де Томона. Помимо рисунков классиков, в каталоге собраны работы новаторов XX века, включая графику Захи Хадид и Френка Ллойда Райта. Автор книги Кристиан Бенедикт – хранитель коллекции и тонкий знаток снабжает каждую иллюстрацию подробным комментарием об архитекторе, его стиле и особенностях представленного рисунка. Изысканно изданный альбом горизонтального формата – украшение библиотеки любителя архитектуры.
Цена в магазине: 4950 рублей
Andreas Wenning. Treehouses
Издательство Dom Publishers (Berlin)
Домик на дереве – мечта любого ребенка. Или взрослого? Знаменитое архитектурное издательство Dom отвечает на этот вопрос однозначно – это взрослая архитектура. По крайней мере, увлекательный альбом о домиках на деревьях показывает более пятидесяти проектов современных решений. Экологичные и удобные, недорогие и шикарные – разнообразные конструкции погружают в мир фантазии и игры, но в то же время строго соблюдают все важнейшие принципы архитектуры – соединение формы и функции, эстетики и урбанизма. Автор книги – немецкий архитектор, основатель бюро Baumraum, специализирующегося на архитектуре малых форм.
Mohsen Mostafavi, Gareth Doherty. Ecological Urbanism
Издательство Lars Muller Publishers (Zurich)
Книга под редакцией двух выдающихся профессоров Гарвардского университета – Мохсена Мустафави и Гарета Доерти — сосредоточена на важнейшей проблеме урбанистического устройства в эпоху изменяющегося климата. Книга предлагает вниманию огромное количество всевозможных передовых ответов на вопросы, которыми задаются все ведущие архитекторы мира: как сделать жизнь человека в мегаполисе менее токсичной и разрушающей, как решить проблемы загрязнения окружающей среды и при этом оставаться в условиях комфортного и недорого жилья, как строить новые дома, делая их энергоэффективными и почему это важно. Решения приходят с разных сторон: экологи и архитекторы, художники и ученые, дизайнеры и политики предлагают различные варианты, которые инспирируют читателя подумать о своем вкладе в общее дело защиты планеты и развития умной городской среды.
Серия Архитектурных Путеводителей
Dom Publishers (Berlin)
Более 100 путеводителей по современной архитектуре вышло в немецком издательстве Dom. Каждая из книг рассматривает архитектуру последних 30 лет, изменившую или дополнившую облик таких городов как Токио, Милан, Венеция, Берлин, Москва, Рейкьявик, Нью-Йорк, Осло, Варшава и многих-многих других. Каждый путеводитель имеет подробный маршрут и карты современной архитектуры города. Здесь можно узнать не только о зданиях, но и городских планах развития, архитектурных концепциях, градостроительных ошибках и удачах. Главный редактор серии, директор издательства Dom Филипп Мозер — архитектурный критик и настоящий фанат качественной современной архитектуры.
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