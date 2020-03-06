Хореограф Мариинского театра примет участие в благотворительном вечере в Большом театре

В вечере примут участие премьер Большого театра Вячеслав Лопатин, оперная певица, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, солист Большого театра Денис Савин, пианистка Катя Сканави, латвийская оперная певица Марина Ребекка, прима-балерина Мариинского театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева, оперная певица и заслуженная артистка России Агунда Кулаева, а также артисты оперы Анна Горячева, Юлия Мазурова, Надежда Павлова, Кристина Мхитарян, Сергей Романовский, Андрей Жилиховский, Михаил Петренко.

«Это не просто очередной благотворительный концерт. Это, в первую очередь, уникальное культурное событие. Уникальное, потому что ради помощи детям на одной сцене впервые соберутся оперные и балетные звезды мировой величины. Я мечтаю о том, чтобы в благотворительность люди приходили не только через события, связанные с горем и чувством жалости, но и через такие яркие, незабываемые мероприятия, поэтому всех приглашаю и жду 6 апреля в Большом театре», — поделилась ведущая вечера Чулпан Хаматова.

Историческая сцена Большого театра предоставила свою площадку для проведения гала-концерта бесплатно. Режиссер и творческая группа, включая артистов, также отказались от гонораров. Все средства от продажи билетов будут направлены на лечение детей-подопечных фонда «Подари жизнь».

«За хореографию гала-концерта будем отвечать мы вместе с Юрием Посоховым, балетмейстером, поставившим десятки спектаклей в Большом театре, среди которых — балет «Нуреев». Мы все — и постановщики, и артисты — участвуем в этом вечере без гонораров. Я приеду в Москву для репетиции после подготовки премьеры одноактового балета на музыку Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича», — рассказал «Собака.ru» Максим Петров.