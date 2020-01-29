Экс-танцовщица и прима-балерина Мариинского театра присоединилась к труппе культового хореографа Пины Бауш. Дарья Павленко будет выходить в спектаклях «Синяя борода» и «Семь смертных грехов» до конца сезона-2020.
Экс-танцовщица и прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко присоединилась к труппе Пины Бауш
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Фото: Петр Титаренко
В конце января Дарья Павленко дебютировала в составе легендарной компании на домашней сцене театра Пины Бауш в немецком городе Вупперталь. Танцовщица стала полноправным участником труппы, заключив контракт до конца сезона 2020 года. Для балетного мира Петербурга это является прецедентом и событием: классические артисты редко присоединяются к немецкой команде, для которой подыскивают участников особого психотипа и пластики.
Первым выходом для танцовщицы стала постановка «Синяя борода», созданная Пиной Бауш для Вуппертальского театра танца в 1977 году. С ней и таким же легендарным спектаклем «Семь смертных грехов» Дарья Павленко отправиться на гастроли в Лондон и Париж. В последнем все билеты уже проданы.
Дарья Павленко родилась в Москве, впоследствии переехала в Петербург и поступила в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. В 1996 году, окончив обучение, она была принята в балетную труппу Мариинского театра. Начинала свою карьеру в кордебалете, постепенно переходя к сольным партиям: став прима-балериной театра. Закончив карьеру танцвощицы в Петербурге, Дарья начала посвящать много времени своей линии балетной одежды и художественному оформлению постановок своего мужа, солиста и хореографа Мариинского театра Александра Сергеева, героя майского номера «Собака.ru».
Немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш приняла приглашение возглавить Вуппертальский театр танца в 1973 году и проявляла себя как идеолог «свободного танца» и последователь хореографа-экспрессиониста Курта Йосса, который исповедовал синтез балета с другими видами искусства. Бауш освистывали и ругали в 1970-х за экспрессивность, аморальност, откровенность и отказ от балетных норм и правил, а ее «Семь смертных грехов» (1976) — за жестокость, откровенный феминизм и окончательный отказ от классических балетных норм и правил. «Синяя Борода» на музыку Бартока (1977) также подверглась критике — за то, что танцоры заговорили на сцене, хаотичность речи и фиксацию режиссера на теме различия полов и жестокости в отношениях между людьми.
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