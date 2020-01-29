Экс-танцовщица и прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко присоединилась к труппе Пины Бауш

В конце января Дарья Павленко дебютировала в составе легендарной компании на домашней сцене театра Пины Бауш в немецком городе Вупперталь. Танцовщица стала полноправным участником труппы, заключив контракт до конца сезона 2020 года. Для балетного мира Петербурга это является прецедентом и событием: классические артисты редко присоединяются к немецкой команде, для которой подыскивают участников особого психотипа и пластики.

Первым выходом для танцовщицы стала постановка «Синяя борода», созданная Пиной Бауш для Вуппертальского театра танца в 1977 году. С ней и таким же легендарным спектаклем «Семь смертных грехов» Дарья Павленко отправиться на гастроли в Лондон и Париж. В последнем все билеты уже проданы.