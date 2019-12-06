В рамках фестиваля Context. Diana Vishneva в БДТ покажут спектакль Grand Finale в постановке Хофеша Шехтера

Постановка Grand Finale Хофеша Шехтера покажет синтез концертного, танцевального и театрального видения мира в свободном падении. Спектакль и комичен, и мрачен, и порождает мир, полный анархической энергии. В хореографии много дуэтов — Шехтер изучает партнерскую работу в парах через телесные контакты и силовые поддержки.

«Мы начали с идеи о мертвых телах и хотели создать что-то немного смешное, немного грустное и жалкое. Дуэты дали нам возможность переосмыслить спектакль, который так или иначе касается темы конца — конца эпохи, общества, золотого века — и буквально смерти. Мне действительно нравится то, как мы ощущаем тело полностью безжизненным. Есть в этом то, что я нахожу невероятно красивыми, например, как тело поворачивается. Есть вещи, которые кажутся совершенно недостойными, но они мне тоже очень нравятся. Появляется некое чувство уважения к телу», — говорит Шехтер.

В Grand Finale Шехтер выступает не только в качестве постановщика, но и композитора — музыку к спектаклю он написал сам. На сцену, наряду с танцовщиками, выйдут и музыканты. «Я очень хотел вернуться к живой музыке, ведь она вносит в спектакль настойчивость. Я решил вывести на сцену музыкантов, ведь музыка не дает человеческому пламени погаснуть», — добавляет он.

Показ спектакля Grand Finale в постановке Хофеша Шехтера состоится 9 декабря на сцене БДТ имени Товстоногова. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.