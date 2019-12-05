В рамках фестиваля Context. Diana Vishneva в Музее Фаберже покажут спектакль Equal Elevations

Мировая премьера постановки Equal Elevations состоялась в 2016 году. Созданный специально для Национального музея «Центр искусств королевы Софии», спектакль показывал диалог между танцовщиками и скульптурой Ричарда Серра «Равный-параллельный / Герника-Бенгази». Подстраиваясь под специфику других пространств, в которых проходят показы, Equal Elevations продолжает демонстрировать сложную морфологию движения, противопоставляя способности тела его гравитации.

Испанская танцевальная компания La Veronal организована Маркосом Морау в 2005 году из хореографов, кинематографистов, фотографов и литераторов. Работы компании были представлены на значимых фестивалях и театральных площадках в мире, таких как Национальный театр Шайо в Париже, Оперный театр Осло, фестиваль Julidans в Амстердаме, Венецианская биеннале, фестиваль Tanz im August в Берлине, Сеульский международный фестиваль танцев, Sadler’s Wells Theatre в Лондоне и Tanzmesse в Дюссельдорфе.

Показ спектакля Equal Elevations состоится 9 декабря в Музее Фаберже. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.