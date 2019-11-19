«Вашего ребенка слышно во всем музее!» — как ходить на выставки с грудничком и не облажаться

Стоит ли родителям, и, прежде всего, матерям, ходить в музеи в компании младенцев? С какого возраста стоит брать ребёнка в музей? Приспособлены ли отечественные музеи к приёму таких гостей? Из ответов наверняка получится диссертация или, как минимум, методическое пособие о том, как (не) надо себя вести – и сотрудникам музеев, и родителям. Работая в музейной сфере и теперь став мамой, я хочу поделиться некоторыми размышлениями и советами. Надеюсь, что они будут полезны как родителям, собирающимся в музей с малышами, так и сотрудникам музеев, моим коллегам.

Как в музее отнесутся к тому, что мама или семья пришли в музей с младенцем? Однозначного ответа нет. Во многом это зависит от индивидуальной реакции конкретных сотрудников музея, с которым вы встретитесь сначала на кассе, потом на пункте досмотра, затем в гардеробе, во время контроля билетов и далее на экспозиции. Отмечу, что задача смотрителей на экспозиции – следить за порядком в зале и сохранностью экспонатов, поэтому рассчитывать на их помощь не стоит, так как взаимодействие с посетителями не входит в их обязанности. Отнеситесь к этому с пониманием и лучше рассчитывайте на себя. Кстати, если вы – свидетель ситуации, в которой ребёнок сильно плачет, кричит, а мама выглядит растерянной, спросите, не нужна ли помощь. Уже сам факт поддержки может разрядить обстановку.