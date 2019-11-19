Две недели посетительница Третьяковской галереи написала в своем instagram-аккаунте о том, что смотрительница музея попросила ее покинуть зал из-за кормления грудью ребенка. Анна Михайлова, мама 3-месячного сына и PhD в области музейной архитектуры специально для «Собака.ru» написала колонку о том, как родителям подготовиться к первому походу на выставку с младенцем (спойлер: Музей Анны Ахматовой — идеален для старта).
«Вашего ребенка слышно во всем музее!» — как ходить на выставки с грудничком и не облажаться
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Анна Михайлова со своим сыном на выставке «Дейнека/Самохвалов» в ЦВЗ «Манеж».
«Вы понимаете, что вашего ребенка слышно во всем музее?» – пристально глядя на меня, спросила смотрительница в одном из музеев Петербурга. Прекрасная акустика разносила ор младенца так, что мне тоже было не по себе, но быстро сорваться с места и уйти куда-то я не могла. Впервые оказавшись в таком положении, я сильно разволновалась, мои эмоции передавались младенцу, и он кричал все сильнее. Мне потребовалось несколько минут, чтобы взять себя и все вещи в руки, подхватить ребенка и уйти в гардероб, где в он в итоге поел и уснул. Знакомо? Наверняка. Вы либо оказывались в похожей ситуации со своими детьми, либо становились свидетелями — если не в музее, то в любом другом общественном месте. Думаю, вы также слышали о недавнем происшествии в Третьяковской галереи, где маму, кормящую грудью ребенка на экспозиции во время экскурсии (в эргорюкзаке, прикрывая от окружающих), в не самой корректной форме попросили покинуть помещение.
Стоит ли родителям, и, прежде всего, матерям, ходить в музеи в компании младенцев? С какого возраста стоит брать ребёнка в музей? Приспособлены ли отечественные музеи к приёму таких гостей? Из ответов наверняка получится диссертация или, как минимум, методическое пособие о том, как (не) надо себя вести – и сотрудникам музеев, и родителям. Работая в музейной сфере и теперь став мамой, я хочу поделиться некоторыми размышлениями и советами. Надеюсь, что они будут полезны как родителям, собирающимся в музей с малышами, так и сотрудникам музеев, моим коллегам.
Как в музее отнесутся к тому, что мама или семья пришли в музей с младенцем? Однозначного ответа нет. Во многом это зависит от индивидуальной реакции конкретных сотрудников музея, с которым вы встретитесь сначала на кассе, потом на пункте досмотра, затем в гардеробе, во время контроля билетов и далее на экспозиции. Отмечу, что задача смотрителей на экспозиции – следить за порядком в зале и сохранностью экспонатов, поэтому рассчитывать на их помощь не стоит, так как взаимодействие с посетителями не входит в их обязанности. Отнеситесь к этому с пониманием и лучше рассчитывайте на себя. Кстати, если вы – свидетель ситуации, в которой ребёнок сильно плачет, кричит, а мама выглядит растерянной, спросите, не нужна ли помощь. Уже сам факт поддержки может разрядить обстановку.
Как подготовиться к визиту в музей с малышом? Позвоните заранее и узнайте о правилах и удобствах. Да, именно позвоните, так как этой информации может не быть на сайте или она может быть расположена так, что вы её просто не найдёте. Можно ли пройти на экспозицию с коляской? А если у неё грязные колёса? Если нет, то можно ли оставить коляску в гардеробе? Например, в «Эрарту» нельзя с коляской, но можно взять слинг напрокат. Есть ли пеленальный столик или место, где можно переодеть малыша? Есть ли комфортная зона, где можно отдохнуть и покормить малыша? Есть ли скамейки/банкетки на экспозиции? В какие дни и в какое время меньше всего посетителей? Можно ли пройти без очереди на популярную выставку, если вы с малышом? Можно ли взять с собой рюкзак или сумку, в которой собраны необходимые для малыша вещи?
Как себя вести в музее? Постарайтесь сориентироваться в пространстве: где находится туалет и удобное для кормления/переодевания место? В любом случае, возьмите с собой пару пеленок. На одну можно сесть, второй, при необходимости, прикрыться. Подумайте о своей возможной реакции на замечания смотрителей (всякое может быть), если малыш заплачет или вы решите покормить его грудью. Если вы знаете, что малыш часто капризничает и/или его сложно успокоить, то, возможно, не стоит идти в музеи, расположенные в зданиях с хорошей акустикой, например в дворцы или соборы. Я стараюсь ходить в музеи в выходные дни, к открытию. Стремлюсь уложиться в 30-40 минут, чтобы не перегрузить малыша впечатлениями – он любит смотреть по сторонам, сидя на руках. Идеально, если с вами будет кто-то, кто сможет подержать малыша, чтобы вы немного отдохнули.
А как обстоят дела в зарубежных музеях? Например, в Великобритании есть некоммерческая организация Kids in museums, которая помогает музеям становиться более дружелюбными и приспособленными к приёму семей. Организация разработала манифест, в котором прописаны шесть принципов музея, ориентированного на семейное посещение. Доступность (в широком смысле), приветливость, комфорт, грамотная коммуникация и информационное сопровождение, а также понимание того, что семьи бывают разные, и в музей приходят не только родители с детьми. В США в некоторых музеях можно встретить лактационные кабинки, установку которых поддерживает Ла Лече Лига – некоммерческая организация, поддерживающая и продвигающая грудное вскармливание. Я пока не была в зарубежных музеях с малышом, поэтому ориентируюсь на рассказы коллег и друзей: европейские и американские музеи более приветливы к такой аудитории.
Описанная мною в начале ситуация происходила во время Санкт-Петербургского культурного форума, на который я приехала в качестве спикера. Выступала на сессии, проходившей в любимом Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Музей готов к приёму гостей с малышами. Есть пеленальный столик, удобные диваны в зоне кафе на первом этаже, где можно отдохнуть и покормить малыша. И самое главное – дружелюбные, приветливые сотрудники, готовые оказать помощь и поддержку. Если вы только начинаете возвращаться к активной культурной жизни в новом статусе, то этот музей – идеальное место для старта.
Анна Михайлова — PhD в области музейной архитектуры, аналитик управления музейно-туристского развития ГАУК «МОСГОРТУР».
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