Почему выставка-иммерсивный спектакль об Ахматовой, Булгакове и «нехорошей квартире» — лучший проект лета?

Пятое измерение

Любая выставка начинается с афиши. На постере «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение» изображены две горящие старые двери с высеченными профилями писателей — древопись петербургского художника, участника арт-группы «Север 7» Нестора Энгельке. Эти портреты, выполненные с помощью топора, — метафора «топорной» же темы «Жизнь и судьба классиков XX века» из школьного курса литературы. Делать выставки о людях, чьи биографии затерты и учебниками, и бульварными статьями, — хождение по слишком тонкому льду.

Музею Ахматовой тяжело: каждый год надо говорить об одном и том же поэте, не впадая в патетику в духе сюжета фильма «Бакенбарды» или комичные заигрывания вроде шотов «Сережа» на фестивале «День Д».

«Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам больше, до чёрт знает каких пределов!» Название «Пятое измерение», кроме цитаты из «Мастера и Маргариты» намекает и на то, что формата «архивные фото и документы рядочком» не будет. Два зала для временных проектов преобразились в коммунальный коридор с десятком дверей — в каждую можно заходить. Тотальная инсталляция в духе Ильи Кабакова и иммерсивный спектакль в одном флаконе — с саунд-дизайном, картой-путеводителем в форме школьной тетради и неожиданными драматургическими поворотами.