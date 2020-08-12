В Эрмитаже откроется выставка Чжана Хуаня с 40-метровым портретом членов компартии

9 сентября в Николаевском зале Зимнего Дворца откроется выставка «Чжан Хуань. В пепле истории». Это первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня. Изначально проект должен был открыться 15 мая, но помешала пандемия.
Китайский художник Чжан Хуань — живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе. Например, он ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета и лежал голый на ледяной глыбе в центре Нью-Йорка. Широко известна фотодокументация его перформанса «Семейное древо» — Хуань покрывал свое лицо иероглифами, описывающими историю своих родственников, пока оно не стало полностью черным. Одно из его любимых медиа — пепел, собранный в буддийских храмах. Из него он лепит лики Будды и Христа, а также создает масштабные групповые портреты членов коммунистической партии КНР — 40-метровое полотно займет почти всю стену Николаевского зала в Зимнем дворце.
Петербургские зрители увидят 30 работ, из низ 26 было создано специально для эрмитажной выставки, в интервью «Известиям» художник заявил, что одну из них музей может выбрать в свою коллекцию.
На экспозиции покажу и работы, выполненные в технике смешения фотографии и резьбы по дереву: некоторые из этих рельефов выполнены по мотивам живописных произведений из эрмитажного собрания.
Во время пандемии художник работал в своей «фабрике искусств» в Шанхае, где создавал серию «Love» / «Любовь», выдержанную в красном цвете — отклик на истории людей, пострадавших от коронавируса, два произведения привезут в Эрмитаж. «Любовь» создавалась в рамках «Красной серии» – самой новой в творчестве художника, которая ознаменовала собой смену творческого курса Чжана Хуаня и его возвращение к технике живописи. Первые работы этой серии объединены названием «Реинкарнация» — это восемь специально отобранных произведений.
Чжан Хуань получил степень бакалавра изящных искусств в Хэнаньском университете в Кайфыне (1988). В ранние годы находился под влиянием произведений Рембрандта ван Рейна и Жана-Франсуа Милле, чьи искусством искренне восхищался. Через 5 лет, в 1993 году, Чжан Хуань получил степень магистра в Центральной Академии художеств в Пекине и в это же время увлекся созданием перформансов, в ходе которых проверял свою физическую и ментальную выносливость. Вместе с тем, Чжан Хуань не оставлял занятий живописью, освоив также искусство фотографии и скульптуры. Большое влияние на мастера оказало пребывание в США, где он проживал с 1998 по 2005 годы. В настоящее время Чжан Хуань живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке, сочетая в своем творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры.
Чжан Хуань. В Пепле истории
Государственный Эрмитаж, Николаевский зал Зимнего дворца
9 сентября – 8 ноября 2020 года
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