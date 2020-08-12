В Эрмитаже откроется выставка Чжана Хуаня с 40-метровым портретом членов компартии

9 сентября в Николаевском зале Зимнего Дворца откроется выставка «Чжан Хуань. В пепле истории». Это первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня. Изначально проект должен был открыться 15 мая, но помешала пандемия.

Китайский художник Чжан Хуань — живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе. Например, он ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета и лежал голый на ледяной глыбе в центре Нью-Йорка. Широко известна фотодокументация его перформанса «Семейное древо» — Хуань покрывал свое лицо иероглифами, описывающими историю своих родственников, пока оно не стало полностью черным. Одно из его любимых медиа — пепел, собранный в буддийских храмах. Из него он лепит лики Будды и Христа, а также создает масштабные групповые портреты членов коммунистической партии КНР — 40-метровое полотно займет почти всю стену Николаевского зала в Зимнем дворце.