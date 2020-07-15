Нотр-Дам-де-Пари восстановят в историческом виде. От идеи осовременить собор отказались

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, после реконструкции Нотр-Дам-де-Пари украсит точная копия шпиля Эжена Виолле-ле-Дюка высотой 93 метра, который пристроили к собору в 1859 году. Ранее премьер-министр Эдуард Филипп объявил международный архитектурный конкурс на реконструкцию линии крыши собора. В числе предложенных в качестве альтернативы пользователями Сети вариантов реконструкции были золотая растекающаяся капля, стеклянная инсталляция по аналогии с лувровскими пирамидами и огромный витражный купол.

Собор Парижской Богоматери был заложен по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в 1163 году на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана и достраивался до середины четырнадцатого века. Многочисленные «доработки» не помешали сохранить целостность и величие внешнего вида собора. Его высота — тридцать пять метров, длина — сто тридцать, ширина — сорок восемь метров, вес колокола Эммануэль в южной башне — тринадцать тонн.

В средние века Нотр-Дам-де-Пари был образом божественного устроения бытия, отсюда бросающаяся в глаза величина его масс и легкость скульптурной декорации, величавые пространства нефов и дерзостный взлет сводов, смелая конструктивная логика и вдохновенная эмоциональность форм. Ежегодно его посещают более тринадцати миллионов человек — около тридцати тысяч в день. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет. «Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным», — пообещал он.

Напомним, 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали. Позже стало известно, что художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего этой ночью собора Парижской Богоматери. Такую идею выдвинули пользователи соцсетей.