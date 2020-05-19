Художник Саша фон Хагемейстер: «Каждый смотрит на полотно только своими глазами»

Корабль дураков

В период разбушевавшейся пандемии природа в очередной указывает Homo sapiens его место в иерархии живого. Как нельзя точной иллюстрацией к сомнительной ценности нашей биологической гордыни перед бренностью земного существования является наследие Александра (Саши) фон Хагемейстера. 4 мая Саше исполнилось бы 64 года. Его знаменитый «Корабль дураков», несмотря на отсылки к временам и событиям давно минувшим, невероятно современен. Решенный в форме алтарной стены триптих распахивает створки. Все окутано доброй иронией живописца: как все не ново в череде веков! Вот Адам и Ева. Изгоняющий их из Рая разгневанный Творец и торжествующий Искуситель. Вот Прародители и их потомки преодолевают трудности земной жизни. Попутно они грешат, веселятся, ссорятся и страдают. И не помнят о смерти. А вот мудрецы. Теперь все они собрались на корабле, каждый со своей правдой и книгой, ее доказующей. Каждый – центр Вселенной, постигший её границы и глубину. И корабль – тому свидетельство. Объёмистый, внушительный. Только почему же он с таким скрипом протискивается сквозь главную городскую арку? И даже ослику ясно, что ворота тесны и неодолимы. И мы сейчас думаем об этом перед тесными воротами будущего, какой же урок мы извлечем из опыта всеобщей беды? Может быть, смиренно склонив голову перед Вечностью, улыбнемся и посмотрим на Природу с любовью, протянем руку помощи тем, кто страдает и нуждается, и обязательно справимся с этой напастью. Ведь не впервой!