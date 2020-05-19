В мае петербургскому художнику Александру (Саше) фон Хагемейстеру, чьи картины хранятся в частных коллекциях по всему миру, а также в Русском музее, исполнилось бы 64 года. К памятной дате мы выбрали три работы живописца, которые нужно знать.
Художник Саша фон Хагемейстер: «Каждый смотрит на полотно только своими глазами»
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Саша фон Хагемейстер, 04.05.1956 – 02.08.2015
Корабль дураков
В период разбушевавшейся пандемии природа в очередной указывает Homo sapiens его место в иерархии живого. Как нельзя точной иллюстрацией к сомнительной ценности нашей биологической гордыни перед бренностью земного существования является наследие Александра (Саши) фон Хагемейстера. 4 мая Саше исполнилось бы 64 года. Его знаменитый «Корабль дураков», несмотря на отсылки к временам и событиям давно минувшим, невероятно современен. Решенный в форме алтарной стены триптих распахивает створки. Все окутано доброй иронией живописца: как все не ново в череде веков! Вот Адам и Ева. Изгоняющий их из Рая разгневанный Творец и торжествующий Искуситель. Вот Прародители и их потомки преодолевают трудности земной жизни. Попутно они грешат, веселятся, ссорятся и страдают. И не помнят о смерти. А вот мудрецы. Теперь все они собрались на корабле, каждый со своей правдой и книгой, ее доказующей. Каждый – центр Вселенной, постигший её границы и глубину. И корабль – тому свидетельство. Объёмистый, внушительный. Только почему же он с таким скрипом протискивается сквозь главную городскую арку? И даже ослику ясно, что ворота тесны и неодолимы. И мы сейчас думаем об этом перед тесными воротами будущего, какой же урок мы извлечем из опыта всеобщей беды? Может быть, смиренно склонив голову перед Вечностью, улыбнемся и посмотрим на Природу с любовью, протянем руку помощи тем, кто страдает и нуждается, и обязательно справимся с этой напастью. Ведь не впервой!
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Триптих «Корабль дураков»
Саша фон Хагемейстер: «"Корабль дураков" … ничего не имеет общего с известным и одноименным сочинением Себастиана Брандта, но, пожалуй, перемигивается с ним через века изрядной долей шаловливости и иронии, без которых, по моему разумению, ничего стоящего выйти бы не могло. Конечно же, первое, что бросается в глаза - книга или некое ее условное изображение, скажем так. Вероятно, Библия. Ее читают, пересказывают, комментируют. Из-за нее дерутся, мирятся, судятся. Все напоминает сумасшедший дом и его обитателей…Но историческое предание коварно: меняются времена, меняются приоритеты и оценки. Уже в наше время из «Корабля дураков» получилась история-перевертыш: всем известен так называемый «Философский пароход», на который большевики посадили цвет оставшейся после революции в живых интеллигенции (слишком много читавшей и писавшей книги) и отправили морем подальше от России. История любит замыкать свой круг… Миф, легенда, рассказ может перевернуться многократно, показывая свои грани, в разное время освещенные разными источниками света… Каждый смотрит на полотно только своими глазами, мысленно перебирая четки истории и мучительно соображая, куда же пристанет этот кораблик?»
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«Искушение Святого Антония»
Искушение Святого Антония
Саша фон Хагемейстер: «"Радуйся в искушениях, которые будут допущены тебе: при посредстве их приобретается духовный плод". Это цитата из поучений Антония Великого, жившего в 3-4 веках, наиболее выпукло иллюстрирует суть целеполагания жизни знаменитого подвижника. Происходящий из богатого и родовитого семейства Антоний по причине духовных исканий удалился из суетного мира и посвятил себя молитве, посту и размышлениям, положенным, по его мнению, истинному христианину. Во время его уединения «в пустыне», то есть в безлюдном удаленном от цивилизации месте, он был одолеваем всевозможными видениями, фантомами, искушавшими его золотом, плотскими утехами и прочими прелестями земного существования. Антоний с честью отражал нападения и домогательства демонов и всевозможных прельстительных образов на протяжении 20 лет своего отшельничества. Впоследствии он приобрел массу приверженцев и учеников, был причислен к святым и житие его было описано целым рядом древних авторов».
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«Искушение Святого Антония» (фрагмент)
Саша фон Хагемейстер: «Сюжет этот был привлекателен и для художников: разнообразие искушений, их трактовка, образность давали широкий простор для творчества. Собственно, тема духоборчества и отшельничества являлась зачастую лишь поводом для композиционных и живописных исканий средневековых мастеров. Тут было место и для художественного эксперимента и для гротеска и юмора, не приветствовавшихся Церковью по отношению к живописаниям других святых. Право, что может быть смешнее и нелепее смущенного беса или отшельника, узревшего по долгому воздержанию некие женские прелести?! В конце концов возвращаясь к современности, можно констатировать, что весь окружающий нас мир -это повальное искушение, столь изощрённое , что бедному Антонию пришлось бы очень непросто держать круговую оборону. Да и «пустынь» осталось крайне мало, а любое отшельничество стоит недешево и по своей природе выглядит в глазах окружающих (и надзирающих) весьма подозрительно и вызывающе».
Возращение блудного сына
«Блудный сын» – работа, которая была сделана несколькими годами ранее написания большой библейской серии. Это, пожалуй, одна из самых скупых по выразительным средствам Сашиных работ, хотя трудно не восхититься смысловой насыщенностью цвета в ней. Минимализм в проработке действующих лиц фокусирует нас на волнующих искренностью наклонах условно прописанных фигур – навстречу, навстречу, навстречу! Друг другу. Никаких барских жестов, ни толики упрека. Встреча. И только любовь и радость от того, что она наконец происходит. Между отцом и сыном (так и хочется написать их с заглавных букв – Отец и Сын) – убегающее в бесконечность и очень значимое пространство. Оно не просто примиряет кающегося и прощающего. Оно делает их больше, выше, чище, прекраснее. Эта связь поколений, связь времен, связь земного и небесного – удивительна в творчестве Саши фон Хагемейстера. Особой перекличкой проходят эти невидимые скрепы через все главные темы Сашиного творчества – книги, ангелы, города. Книги, ангелы, города живут и в памятнике, где покоится Саша, на Смоленском кладбище, на Семеновской дорожке, в таком любимом им Петербурге.
Текст: Елена Парсагашвили, Саша фон Хагемейстер
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