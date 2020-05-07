11 самых красивых онлайн-выставок: Энди Уорхол, Рембрандт, Данини и любовь во время Холокоста

Вместо унылых онлайн-экскурсий, снятых на смартфон, Еврейский музей выкатил проект про любовь во время холокоста — с минималистичным дизайном и без капли надрыва (что особенно важно). Нежно, тонко и духоподъемно замиксованы тексты из дневников и воспоминаний еврейских юношей и девушек, которые влюблялись в гетто и концлагерях, а также работы Хаима Сокола, Кристина Болтански, Ли Янор и других. 17-летние ребята проходят вместе войну, теряя и находя другу друга без интернета и телефонов, и рассказывают о том, как построили новую жизнь после нее. После такого стыдно ныть о разлуке из-за карантина, созваниваясь по три раза в день в скайпе. Возможно, лучший нарративный музейный проект в диджитале, появившийся за время самоизоляции в России.

Исследуем дневники и смотрим на работы тут.