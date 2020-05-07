В марте мировые музеи ушли на карантин, а новые выставки открываются в онлайн-просмотровых. Редактор рубрики искусство «Собака.ru» Александра Генералова выудила из невыразительного потока арт-контента жемчужины и просто нестыдные проекты: Энди Уорхолл в Tate Modern, тонкую и трогательную историю про любовь во время Холокоста от Еврейского музея и гомерически смешной карантинный перформанс от петербугской дивы и горгульи-гопника Данини.
11 самых красивых онлайн-выставок: Энди Уорхол, Рембрандт, Данини и любовь во время Холокоста
Энди Уорхол в Tate Modern
Выставка-посвящение человеку, который научил нас любить поп-культуру, открылась 12 марта и почти сразу закрылась — исследовать грани таланта великого продюсера и мистификатора от мира искусства теперь можно на видео-экскурсии с куратором. Кроме того можно пройтись по 12 тематически комнатам онлайн — в каждой по косточкам разобран определенный аспект oeuvre Уорхола: от культового 5-часового фильма «Сон» с любовником художника в главной роли до «серебряных облаков» в спектакле хореографа Мерса Каннингема. Конечно, цифровой вариант ретроспективы — всего-лишь онлайн-костыль, но в условиях пандемии жаловаться не приходится.
Исследуем мир Уорхола тут.
Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro
На общем фоне, конечно, выделяется настоящий opus magnum от Аксиньи Гог, который выпустил Эрмитаж совместно с Apple незадолго до начала пандемии – пять с половиной часов прогулки по музею под музыку Муджуса и Кирилла Рихтера с перформансами и выступлениями. Красиво, медитативно, инстаграмно и вселяет приличный патриотизм.
(Не) время для любви — выставка о холокосте, каким его помнят влюбленные
Вместо унылых онлайн-экскурсий, снятых на смартфон, Еврейский музей выкатил проект про любовь во время холокоста — с минималистичным дизайном и без капли надрыва (что особенно важно). Нежно, тонко и духоподъемно замиксованы тексты из дневников и воспоминаний еврейских юношей и девушек, которые влюблялись в гетто и концлагерях, а также работы Хаима Сокола, Кристина Болтански, Ли Янор и других. 17-летние ребята проходят вместе войну, теряя и находя другу друга без интернета и телефонов, и рассказывают о том, как построили новую жизнь после нее. После такого стыдно ныть о разлуке из-за карантина, созваниваясь по три раза в день в скайпе. Возможно, лучший нарративный музейный проект в диджитале, появившийся за время самоизоляции в России.
Исследуем дневники и смотрим на работы тут.
Данини во Fragment gallery
Художница Данини — петербургскиая гордость, уехавшая в Москву, горгулья-гопник и богемная дива в одном лице (а еще правнучка придворного архитектора Николая II!), миксующая эстетику belle epoque и ранних 2000-х. Ее ковры в виде окошек Windows московские модники раскупают даже на карантине — благо Fragment gallery открыла онлайн-просмотровую. Там любовно собраны как ее старые «хиты» — с игрой «сапер» и Ельциным, нарисованным в Paint, так и изящный набор открыток в стиле начала 19 века на злобу дня Deadline denial с наставлениями вроде Wear gloves! Но самое главное — карантинный видео-перформанс, снятый в ванной — настоящий манифест жизни в самоизоляции и пока самое остроумное художественное высказывание на тему. Бонусом — гомерически смешные видео-ответы Данини на вопросы зрителей: она поет оперные арии в душе, делает нарядный мейк гоп-телки и делает трюк «голова из оливье».
Смотрим перформансы и рассматриваем работы тут.
Ян ван Эйк в Генте
Организаторам выставки ван Эйка в Генте удалось собрать вместе около половины из известных на сегодняшний день подлинников художника, число которых, по разным подсчетам, составляет от 20 до 22. Кстати, именно в этом бельгийском городе находится самое крупное и знаменитое произведение ван Эйка — Гентский алтарь.Экспозиция старого мастера должна была стать одним из главных хитов года, но закрылась из-за пандемии — музей возвращает стоимость билетов 144 тысячам посетителей. Благо была записана виртуальная экскурсия (даже с русскими субтитрами), которая позволит в деталях рассмотреть полотна мастера Северного Возрождения — от зловещего плода в руках Евы до пальцев на ногах Адама.
Рассматриваем детали тут.
Рембрандт и современники в музее Тиссена-Борнемисы
Выставка Рембрандта и голландских художников-современников в испанском музее закрылась в марте и запустилась онлайн в виде качественного 3D тура-бродилки, в который вмонтирован аудиогид на английском — просто нажимаете на иконку рядом с работой. В фокусе экспозиции — портреты кисти знаменитого голландца и его коллег, например эрмитажный рембрандтовский «Портрет ученого» или «Портрет мужчины» Франса Хальса из Национальной галереи в Вашингтоне. Бонусом идет плейлист на Spotify c музыкой эпохи и кураторская видео-экскурсия.
Изучаем лица эпохи Рембрандта тут.
Фотограф Софи Тун в Сецессионе
Третьяковская галерея подарила нам волшебный экспириенс созерцания видео с картинами из своей коллекции на протяжении 6 часов — перформанс в духе Энди Уорхола. Примерно тоже самое ждет на медитативной выставке австрийского фотографа Софи Тун: в режиме онлайн зритель смотрит на происходящее в темной комнате с красным фонарем, где проявляются и печатаются работы — место работы и самоизоляции художницы с мистически мигающим светом. Отлично подойдет для расслабления в конце рабочего дня.
Медитируем тут.
Музей Гараж на самоизоляции
Музей Гараж — первый и единственный среди российских арт-институций решил сделать из собственной самоизоляции исследование в режиме онлайн, тем более что закрылся для посетителей московский музей раньше всех в стране. Сайт «Гараж на самоизоляции» — это эксперимент по перепридумыванию себя в новых условиях, где нет стандартных ходов вроде стримов с экскурсиями или унылых лекций, зато есть медиации в Zoom по выставке советского неофициального искусства с налетом эзотерики «Секретики», плей-листы художников на карантине, религиозная аэробика, 3D бродилка по выставке «Прохожий» Atelier E.B и даже игровые стримы. Если вам нужен один сайт в закладках браузера с онлайн-активностями вокруг contemporary art — вот он.
Блуждаем по музею и его многочисленным активностям тут.
Мера Хаоса. Наука как способ коммуникации
Art&science — смычка ученых и художников — загадочная для широкой публики сфера, в которой Петербург выполняет и перевыполняет план. Выставка «Мера Хаоса», которую делала команда неутомимого городского культуртрегера Лизы Савиной, проходила в феврале в Музее связи и была попыткой разобраться что же это такое. Главным минусом экспозиции было неудачное пространство — зато в онлайн кураторы смогли показать работы художников Елены Никоноле, Василия Сумина, Бориса Шершенкова куда привлекательнее.
Погружаемся в мир Art&science тут.
Ретроспектива Клода Моне в музее Барберини
Если от соблюдения самоизоляции вас удерживает желание посмотреть на цветущую сакуру в Саду Дружбы на Литейном — вам на онлайн-выставку Клода Мане, известного фантастической способностью передавать красоту цветущих садов, лилий в пруду и настроения неспешных весенних прогулок. Видео-экскурсия позволяет рассмотреть детали, а образцовый сайт о выставке доходчиво рассказывает о перипетиях творческой биографии импрессиониста и позволяет прогуляться по залам выставки, особенно отметим, что при нажатии на картину появляется экспликация — мелочь, о которой забывают почти все создатели 3D туров.
Рассматриваем шедевры имперессиониста тут.
«Привлечь внимание делающего селфи Сфинкса» Crocodile Power
Выставка московских художников CrocodilePower про человека и виртуальную реальность должна была открыться в белом кубе старейшей галереи Петербурга, но случилась пандемия и проект про темный лес онлайна мы смотрим в интернет-просмотровой. Crocodile Power в своих работах часто обращаются к аллегории темного леса как киберпространства. Помните, в старых немецких сказках лес — место обитания магических существ. Мы попадаем в лес и он начинает управлять нами и нашими желаниями. В некоторых литературных произведениях лес — метафора сфинкса, который дает достойному герою шанс на славу. Как и у Беккета в «В ожидании Годо», во взаимодействии с виртуальностью мы переживаем одну и ту же симуляцию, с отсутствием памяти питая бесконечную надежду на спасение.
Гуляем по онлайн-просмотровой тут.
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