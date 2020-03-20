Университет ИТМО открывает арт-резиденцию для художников

Основой нового проекта ИТМО стала магистерская программа «Искусство и наука/Art&Science». На базе программы будет создана арт-резиденция — она расположится в корпусе университета на Биржевой линии, 14. В пространстве площадью 172 квадратных метра будут работать как выставочные павильоны, так и мастерские для художников.

Мастерские поделят на четыре функциональные зоны, одна из которых будет предназначена для мероприятий, индивидуальной и групповой работы. Отдельное помещение будет выделено для прикладных работ, связанных с покраской, резкой, гравировкой и так далее. Резидентам предоставят не только пространство для работы, но и покроют все расходы на переезд в Петербург и проживание в городе.

Резидентам предоставят различное оборудование, необходимое для работы — от ручных рабочих инструментов вроде электрического лобзика, клеевого пистолета, отверток, дрелей, аэрографов и так далее до более сложных, таких как вакуумно-формовочный станок для создания форм из пластика, гравировальная машина, компрессор для покраски и других.

«Арт-резиденция на сегодняшний день — это единственный формат, который позволяет создать лабораторные условия для производства искусства. Процесс создания произведения сегодня важнее результата, ведь именно в процессе проговаривается основное содержание работы художника, определяются границы искусства как такового. Именно арт-резиденция дает возможность определить и сформировать суть искусства будущего. И новый проект Университета ИТМО как раз ориентируется на эти цели», — говорит искусствовед Дмитрий Озерков.

Подать заявку на участие в арт-резиденции могут художники, создающие инсталляции, скульптуры, видео — вплоть до новых медиа и цифрового искусства. Заявки будет рассматривать специально созданный экспертный совет. Принять участие в конкурсе можно до 15 апреля — на сайте центра.