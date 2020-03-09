Впервые за 50 лет 18 марта вход в музей-квартиру композитора Николая Римского-Корсакова сделают бесплатным – в честь 176-летия со дня рождения.
Вход в музей-квартиру Римского-Корсакова на день станет бесплатным – впервые за 50 лет
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Фото: "Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова"
«Целый день, с 13:00 и до 20:00, можно будет знакомиться с экспозицией музея, удивляться прекрасной сохранности подлинных вещей, преображаться в новом мультимедийном зале музея то в дирижера, то в музыканта-аранжировщика, будить в себе цветной слух и, как в детстве, заглядывать в калейдоскоп. А в конце музейного путешествия почувствовать цвет времени и насладиться прекрасными снимками выставки с коллекцией фоторабот М. О. Штейнберга и В. Н. Римского-Корсакова», – сообщили в пресс-служба музея.
Кроме того, всех гостей в 17:30 приглашают на бесплатный концерт. Однако необходимо заранее зарегистрироваться, поскольку зал рассчитан всего на 55 мест.
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