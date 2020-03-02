2 марта в Любляне на 77 году жизни скончался немецкий художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, известный под псевдонимом Улай. Вместе с сербской художницей Мариной Абрамович он создал несколько известных перформансов, в том числе «Влюбленные» в 1988 году — отправившись в путь с противоположных концов Великой китайской стены, встретившись посередине и простившись навсегда.
Скончался художник-концептуалист Улай — соавтор перформансов Марины Абрамович
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Фото: wikipedia.org
Как художник-концептуалист Улай получил известность в начале 1970-х годов, создав серию фотографий-коллажей «Renais sense» — на снимках Polaroid его портреты были совмещены с женскими. В 1976 году Улай начал сотрудничать с Мариной Абрамович. Одним из первых совместных перформансов пары стали «Отношения во времени» (1977), когда Марина и Улай сплели свои волосы и просидели спиной друг к другу в подобном положении 17 часов.
В 1980 году пара провела перформанс «Энергия покоя / Остаточная энергия», в течение которого Абрамович держала лук, в то время как Улай — стрелу, нацеленную на ее сердце. На протяжении 4-минутного перформанса микрофоны отслеживали их сердцебиение и передавали этот звук в надетые на них наушники. Последним перформансом стали «Влюбленные» (1988) — духовное путешествие, которое должно было окончить связь Абрамович и Улая. В 2010 году Улай и Абрамович впервые встретились в рамках первой ретроспективы сербской художницы «В присутствии художника», состоявшейся в Нью-Йоркском музее современного искусства.
В 2011 году у Улая было диагностировано онкологическое заболевание. В 2013 году художником был выпущен документальный фильм «Project Cancer: Ulayʼs journal from November to November», запечатлевший курс лечения, а в 2014 году Улай объявил, что победил рак.
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