Петербургская художница Ольга Вишневская перерисовывает шедевры мировой живописи, добавляя вместо героев и лиц лягушонка Пепе. Известный интернет-мем, антропоморфная лягушка авторства комиксиста Мэтта Фьюри, гармонично смотрится как на портрете Филлипа Второго, так и во время Тайной вечеря. Собрали целую экспозицию — с Пепеланджело в главной роли.
Художница из Петербурга рисует лягушонка Пепе на известных картинах. Посмотрите на Пепе-Филлипа Второго, Пепе-Бетховена и Пепе-Джоконду
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Пепе-Джоконда Леонардо да Винчи. Здесь и далее фото: сообщество "Пепеланджело".
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Пепе на Портрете Филиппа Второго
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Пепе-Бетховен Карла Штилера
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Пепе-Колумб Себастьяно дель Пьомбо
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Пепе-Крик Эдварда Мунка
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Портрет Генриха VIII Ганса Гольбейна Младшего
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Пепе-девушка с жемчужной сережкой Яна Вермеера
Рисовать Пепе Вишневская начала три года назад — чтобы научиться писать картины маслом. Как рассказала художница в интервью «2х2», Пепе стал заменой человеческих голов из-за сложности их изображения — «их легко зафейлить». «Поэтому я решила, что превращу плоский примитивный рисунок головы Пепе в объемную голову, и это будет опять же хорошее для моего нулевого уровня упражнение», — добавила художница.
«Я хочу рассказать о «The Cult Of Kek» так, как будто бы это реальный тайный культ, который мы можем отследить через его отображение в искусстве всего мира сквозь века. От древнего Египта через Китай, Междуречье, Античность, Византию, раннее христианство, а дальше уже ренессанс, романтизм и к двадцатому веку. Иными словами, пепенезировать все мировое наследие: от статуй египетских богов и китайских ваз до нуарных графических новелл и видеоарта», — говорит о своих планах Вишневская.
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