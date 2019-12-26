Художница из Петербурга рисует лягушонка Пепе на известных картинах. Посмотрите на Пепе-Филлипа Второго, Пепе-Бетховена и Пепе-Джоконду

«Я хочу рассказать о «The Cult Of Kek» так, как будто бы это реальный тайный культ, который мы можем отследить через его отображение в искусстве всего мира сквозь века. От древнего Египта через Китай, Междуречье, Античность, Византию, раннее христианство, а дальше уже ренессанс, романтизм и к двадцатому веку. Иными словами, пепенезировать все мировое наследие: от статуй египетских богов и китайских ваз до нуарных графических новелл и видеоарта», — говорит о своих планах Вишневская.