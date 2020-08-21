Как изменится транспорт в Петербурге после пандемии? Объясняют эксперты

Ирина Березинец, доцент кафедры финансов и учета, Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ

Екатерина Соколова, доцент кафедры государственного и муниципального управления, академический директор магистерской программы «Менеджмент и управление городскими агломерациями» (Master in Urban Management and Development - MUMD), Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ

«Принятое Комитетом по транспорту Петербурга решение о переносе транспортной реформы на два года дает ее организаторам возможность пересмотреть нововведения. Скорее всего, это решение обусловлено экономическими проблемами, связанными с пандемией COVID-19. Сейчас много говорят, что «мир никогда не будет прежним» — это отразится и на транспортных предпочтениях горожан.

Если в докоронавирусном мире можно было уверенно говорить о факторах, оказывающих влияние на выбор горожанином типа транспорта, то в нынешних условиях потребуются новые исследования. Например, в 2019 году мы изучали, почему люди меняют личный транспорт на общественный. Оказалось, что наиболее значимый мотив — время в пути (58,45% опрошенных) и гибкость маршрута (49,55%). В 2019 году стоимости поездки была важна только для 24,3% опрошенных — но после 2020 года доля желающих сэкономить на транспорте может значительно возрасти.

2020 год принес изменения в городскую жизнь. С одной стороны, коронавирус и связанные с ним ограничения могут стать серьезным фактором, определяющим выбор в пользу личного автомобиля на долгие годы. И это — несмотря на то, что в 2019 году комфорт во время поездки был значимым только для 36,7% респондентов.

С другой стороны, рост безработицы и сокращение доходов могут привести к следующим ситуациям. При относительно небольшом сокращении доходов многие горожане начнут отказываться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Значительное сокращение доходов или потеря рабочих мест может привести к тому, что горожане вообще перестанут пользоваться каким-либо транспортом, кроме велосипеда. Согласно Петростату, в июне 2020 официальный рост безработицы в 7,4 раза превысил аналогичный показатель 2019 года.