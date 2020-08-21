Пандемия уже изменила нашу жизнь, привычки и планы — не может она не повлиять и на транспортную реформу, отложенную в Петербурге на два года. «Собака.ru» попросила экспертов Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ и Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН объяснить, как и почему будет реформирован транспорт в посткоронавирусном городе.
Как изменится транспорт в Петербурге после пандемии? Объясняют эксперты
Ирина Березинец, доцент кафедры финансов и учета, Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
Екатерина Соколова, доцент кафедры государственного и муниципального управления, академический директор магистерской программы «Менеджмент и управление городскими агломерациями» (Master in Urban Management and Development - MUMD), Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
«Принятое Комитетом по транспорту Петербурга решение о переносе транспортной реформы на два года дает ее организаторам возможность пересмотреть нововведения. Скорее всего, это решение обусловлено экономическими проблемами, связанными с пандемией COVID-19. Сейчас много говорят, что «мир никогда не будет прежним» — это отразится и на транспортных предпочтениях горожан.
Если в докоронавирусном мире можно было уверенно говорить о факторах, оказывающих влияние на выбор горожанином типа транспорта, то в нынешних условиях потребуются новые исследования. Например, в 2019 году мы изучали, почему люди меняют личный транспорт на общественный. Оказалось, что наиболее значимый мотив — время в пути (58,45% опрошенных) и гибкость маршрута (49,55%). В 2019 году стоимости поездки была важна только для 24,3% опрошенных — но после 2020 года доля желающих сэкономить на транспорте может значительно возрасти.
2020 год принес изменения в городскую жизнь. С одной стороны, коронавирус и связанные с ним ограничения могут стать серьезным фактором, определяющим выбор в пользу личного автомобиля на долгие годы. И это — несмотря на то, что в 2019 году комфорт во время поездки был значимым только для 36,7% респондентов.
С другой стороны, рост безработицы и сокращение доходов могут привести к следующим ситуациям. При относительно небольшом сокращении доходов многие горожане начнут отказываться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Значительное сокращение доходов или потеря рабочих мест может привести к тому, что горожане вообще перестанут пользоваться каким-либо транспортом, кроме велосипеда. Согласно Петростату, в июне 2020 официальный рост безработицы в 7,4 раза превысил аналогичный показатель 2019 года.
Также транспортное поведение горожан может изменить прогнозируемый переход компаний на удаленную работу, школьников и студентов — на дистанционное обучение. А нарастающий экономический кризис внесет коррективы в дислокацию точек притяжения городской жизни. Возможное закрытие или изменение форматов работы торгово-развлекательных центров, сокращение количества ресторанов (в том числе, в рамках борьбы администрации города с небольшими барами, расположенными в жилых домах) изменят места и сценарии проведения досуга, тем самым повлияв на транспортные потоки в городе. Поэтому необходимо будет пересмотреть сформировавшуюся сеть общественного транспорта — наличие удобного маршрута влияет выбор способа передвижения 61,12% опрошенных нами горожан.
Возможное изменение численности потенциальных пассажиров общественного транспорта может быть связано также и с сокращением количества туристов. Причем как иностранных, не приезжающих в город по причине закрытых границ, так и российских, на чью активность повлияют и вирусные ограничения, и экономический кризис. Кроме того, закрытые границы могут привести к сокращению числа трудовых мигрантов, что также сократит количество пассажиров, а, следовательно, и доходы метро и городских автобусов.
Помогут ли городу повысить спрос на общественный транспорт те меры, которые рассматривались до введения карантина – связанные с внедрением современных технологий в систему работы? Докоронавирусное исследование, проведенное коллективом Высшей школы менеджмента, показало, что горожане будут чаще выбирать общественный транспорт, если им будут качественно предоставляться услуги информирования о его движении в реальном времени. Городские власти уделяли этому аспекту значительное внимание – как с помощью официальных сайтов, соцсетей и приложений, так и через телеграм-боты. Сейчас у нас, участников этого исследования, нет уверенности в том, что подобные меры будут доминировать над опасениями заразиться, отсутствием денег на проезд или возможностью остаться работать дома».
Ярослав Селиверстов, старший научный сотрудник лаборатории интеллектуальных транспортных систем Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН:
«Как мне кажется, задачи перед общественным транспортом сейчас должны стоять такие: во-первых, не допустить к здоровым тех людей, которые уже заражены. Соответственно должна развиваться система городского транспортного мониторинга: например, рамки или тепловизоры, измеряющие температуру входящих. Также должна снижаться плотность людей в общественном транспорте: сейчас у нас норма 5 человек на квадратный метр, а может быть меньше. Должны быть обновлены системы циркуляции воздуха — особенно к зиме, когда нельзя будет просто открыть окно. В целом качество предоставляемых услуг и техническое состояние транспорта необходимо улучшать, а время ожидания на маршрутах — уменьшать.
Также важно стимулировать развитие индивидуального транспорта: как велосипедов и самокатов (для них необходимы отдельные коммуникации), так и автомобилей — я имею в виду строительство дорог и оборудование парковочных зон. Развивать стоит и пешеходную инфраструктуру, чтобы людям было удобно ходить по городу — например, в Петербурге не хватает широких переходных зон на набережных, в центре города их нужно перестраивать».
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