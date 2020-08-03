«Газпром нефть» выбрала проект застройки Охтинского мыса, но не все довольны решением. Могут ли горожане влиять на коммерческую застройку?

«Я не думаю, что есть основания предъявлять претензии к процедуре архитектурного конкурса, который прошел. В Петербурге нет устоявшейся хорошей практики проведения конкурсов, этот не хуже остальных, а в чем-то даже лучше. При этом по результату видно, что победитель выбирался, исходя из корпоративных интересов компании, но с точки зрения горожан ситуация может выглядеть иначе. Моя петиция — это способ обратить внимание «Газпром нефти» на этот другой взгляд, призыв к диалогу.

С точки зрения городских интересов более удачным кажется проект MVRDV в дереве. Он тоньше обращается с городским контекстом, в том числе с археологическими находками, которые были сделаны на мысе, они показаны через архитектуру. Здание стоит на сваях, и на уровне земли образуется общественное пространство, и это, в общем, снимает тот конфликт, который уже много лет тлеет вокруг Охтинского мыса. Предложенный японцами проект из другой культуры, где отличается и климат, и восприятие исторического контекста. Спроектированное Nikken Sekkei общественное пространство просто не будет функционировать так, как это обещают авторы, и об этом уже говорили несколько известных экспертов в Петербурге.

Мне кажется важным, что MVRDV предложили экологичный проект — это повестка, которой в нашей архитектуре нет совсем, и это один из векторов, который можно было бы задавать, и который был бы сильным аргументом в пользу строительства на этом месте. Я призываю к экспертной дискуссии, в ходе которой на конкурсные предложения посмотрели бы с разных ракурсов.

Почему я считаю, что «Газпром Нефть» может пойти на компромисс? Мы все понимаем, что точка конфликтная — и вдумчивое обсуждение было бы превентивной мерой, которая сняла бы с проекта лишние риски. Потом, я предлагаю двусторонний компромисс: петербургскую общественность призываю занять более созидательную позицию, перейти от радикального отрицания к содержательному диалогу.

Идеальный сценарий развития событий такой: «Газпром Нефть» соглашается выслушать экспертов, аргументы выводятся в публичное поле и озвучиваются, компания пересматривает свое решение и, возможно, строит в нашем городе выдающееся здание. При этом сам процесс публичной дискуссии очень важен — мы все должны услышать мнение экологов, историков, специалистов из разных профессиональных областей и городов. Это будет терапевтическая работа в своем роде, так мы будем учиться видеть много разных аспектов ситуации, усложнять представления о развитии Петербурга. Мне кажется, что Петербургу остро этого не хватает, у нас реализовано за последние десятилетия крайне мало хороших проектов, а художественно выдающихся — ни одного. В том числе это происходит потому, что мы плохо умеем договариваться. Те неплохие проекты, которые городу предлагали, нередко подвергались острой критике — все теперь знают, что нам нужны постройки поскромнее, похуже и понезаметнее. Но так ли это на самом деле?

В мире мнение публики о городских проектах имеет все больший вес. Я вижу конкурсы, в которых устраивается онлайн-голосование для широкой общественности. В нескольких странах Европы у жителей есть законодательное право наложить вето на проект — они должны собрать определенное количество подписей, власти выводят проект на голосование, и его могут свернуть. Так, например, была отменена застройка территории недействующего аэропорта Темпельхоф в Берлине. Роль общественности велика и только увеличивается — это кризисная ситуация перехода, но она может быть и плодотворна. Вот сейчас на примере Охтинского мыса есть прекрасная возможность показать, как компромисс может приводить к более интересному архитектурному решению».