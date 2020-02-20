Чем плохи заборы, что нам делать с панельной застройкой и как меняется Петербург сегодня? Объясняет урбанист

Панельные дома — зло или доступное жилье?

Сейчас такие дома воспринимаются воспринимаются скорее как что-то плохое. О «панельках» говорят как о трущобах, хотя в свое время они стали решением серьезной социальной проблемы. Их массово строили по типовым проектам в 70-80-е. Считалось, что город должен быть индустриальным и быстро расти, но тогда строители занимались макетным проектированием — это когда масштаб застройки предполагает продумывание кварталов. Архитекторы составляли композиции целых комплексов зданий. Увы, часто случалось, что красивый композиционный вариант был виден только с высоты птичьего полета, но не для обычных горожан. Один из таких районов — Лахта, хотя по ней и не скажешь, что у архитекторов была действительно интересная задумка. Для 80-х характерны эксперименты с застройкой, но то, что город должен быть дешевым и панельным, сомнению не подвергалось.

Первое панельное жилье получили жители Новых Черемушек в Москве в 1958 году. «Панельки» были придуманы не архитекторами, а инженерами, автором проекта был Виталий Лагутенко. Родной дед, кстати, того самого Ильи Лагутенко из группы «Мумий Тролль». Назвали тогда «хрущевки» как раз «лагутенками», в них были тонкие стены и плохая звукоизоляция. Но люди приняли их хорошо — потому что это было действительное быстрое и дешевое решение жилищной проблемы, некоторые дома возводили за несколько недель. Это именно то, что мы видели недавно со строительством в Китае — когда в городе Ухань построили больницу построили за 10 дней. В СССР были такие же масштабы и скорости.

Вид «хрущевок» стал результатом долгих поисков. Они велись с 1955 года, когда Хрущев принял декрет «об устранении излишеств в архитектуре и строительстве». У сталинской архитектуры было много внешних деталей, высокие потолки, такие дома были дорогими. После принятия декрета в недостроенных домах резко меняли проект: половина была с деталями, а другую половину возводили без. В хрущевках всегда были маленькие кухни. Существует много легенд, почему — даже что там будет неудобно обсуждать политику. Но все намного проще: был расчет, что люди питались на заводах и дома готовили редко. К 1980-м все процессы были отлажены: оставалось только красиво расставлять домики.

Раньше трущобами считался весь исторический центр Петербурга — такая застройка казалась неудобной для жизни, дворы-колодцы виделись не романтичными, а опасными и непроветриваемыми. Когда в 1930-х составлялся генплан застройки (тогда строили Московский проспект), архитекторы полагали, что город должен развиваться на юг, а не на север — от Володарского моста к Дворцу Советов.