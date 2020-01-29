Я хочу влиять на то, как выглядит мой район. Что делать? Инструкция

Если вы решили поставить во дворе скамейки, сделать спортплощадку, облагородить районный парк или вообще сделать из заброшенной набережной лучшее общественное пространство города, то вариантов, как это реализовать, множество, но генеральная линия — примерно одна на все случаи жизни.

Сначала найдите единомышленников. Не тех, кто так же, как и вы, хочет установить конкретную скамейку в конкретном дворе (так не бывает, люди не читают мысли друг друга). А тех, кто, как и вы, хочет сделать район или пространство лучше. Искать их надо в локальных пабликах вроде «Новостей Купчино», «От Стрелки до Гавани» или «Петроградской диаспоры». Закидывайте удочку, — те, кто думает примерно как вы, всегда найдутся.

Есть отрицательный пример того, что бывает, когда человек решает, что он один в поле воин. Владелец мастерской по ремонту смартфонов в Красносельском районе за свои деньги поставил на набережной Матисова канала скамейки и урны. Через некоторое время магазин закрылся из-за убытков. Сейчас урны переполнены (муниципалы, естественно, не хотят ими заниматься), а скамейки в жутком, полуразрушенном состоянии.

Далее. Встречаемся с единомышленниками и обсуждаем всё лично и подробно. ­Выясняем, кому принадлежит территория, на которую мы положили глаз. Частная она, муниципальная, городская или федеральная. Последний вариант выносим за скобки, в этом случае договориться о чем-то тяжелее всего.

Итак, в чьей собственности земля, мы знаем. Теперь пишем письма тому чиновнику, который за нее отвечает, записываемся к нему на прием. Желательно, чтобы проект реализации идей у вас уже был, но вам надо выслушать мнение чиновника по этому вопросу. Представим, что все идет хорошо: с вами идут на контакт, ваши идеи в целом нравятся. Тогда приходим к компромиссу, оцениваем риски, сложности, возможные сроки реализации и шаги для нее. Чиновник сам может подсказать, под какую программу может подпасть ваш проект, например, под программу «Комфортная городская среда». Возможно, есть какие-то локальные районные программы.