Не хватает скамеек? Единственный районный парк завален мусором, а пешеходных дорожек просто нет? Ольга Мнишко, идеолог одного из самых успешных проектов петербургской городской среды 2019 года — благоустройства набережной реки Карповки — знает, что делать.
Я хочу влиять на то, как выглядит мой район. Что делать? Инструкция
Если вы решили поставить во дворе скамейки, сделать спортплощадку, облагородить районный парк или вообще сделать из заброшенной набережной лучшее общественное пространство города, то вариантов, как это реализовать, множество, но генеральная линия — примерно одна на все случаи жизни.
Сначала найдите единомышленников. Не тех, кто так же, как и вы, хочет установить конкретную скамейку в конкретном дворе (так не бывает, люди не читают мысли друг друга). А тех, кто, как и вы, хочет сделать район или пространство лучше. Искать их надо в локальных пабликах вроде «Новостей Купчино», «От Стрелки до Гавани» или «Петроградской диаспоры». Закидывайте удочку, — те, кто думает примерно как вы, всегда найдутся.
Есть отрицательный пример того, что бывает, когда человек решает, что он один в поле воин. Владелец мастерской по ремонту смартфонов в Красносельском районе за свои деньги поставил на набережной Матисова канала скамейки и урны. Через некоторое время магазин закрылся из-за убытков. Сейчас урны переполнены (муниципалы, естественно, не хотят ими заниматься), а скамейки в жутком, полуразрушенном состоянии.
Далее. Встречаемся с единомышленниками и обсуждаем всё лично и подробно. Выясняем, кому принадлежит территория, на которую мы положили глаз. Частная она, муниципальная, городская или федеральная. Последний вариант выносим за скобки, в этом случае договориться о чем-то тяжелее всего.
Итак, в чьей собственности земля, мы знаем. Теперь пишем письма тому чиновнику, который за нее отвечает, записываемся к нему на прием. Желательно, чтобы проект реализации идей у вас уже был, но вам надо выслушать мнение чиновника по этому вопросу. Представим, что все идет хорошо: с вами идут на контакт, ваши идеи в целом нравятся. Тогда приходим к компромиссу, оцениваем риски, сложности, возможные сроки реализации и шаги для нее. Чиновник сам может подсказать, под какую программу может подпасть ваш проект, например, под программу «Комфортная городская среда». Возможно, есть какие-то локальные районные программы.
Продолжаем идти по хорошему сценарию. У вас есть единомышленники, у вас есть союзник-чиновник. Но вы пока просто группа инициативных людей, а пользоваться парком/набережной/скамейками будут все. Поэтому вам нужна публичность. Акции, встречи, посты в соцсетях, статьи в районных СМИ — максимум внимания к проекту! Люди должны знать о нем и, что важно, иметь возможность высказаться. Никто не обязан быть профессионалом, и жители порой высказывают не самые удачные идеи. В таком случае убеждайте, доказывайте, приходите к компромиссу. Желательно сделать тестовую версию вашего проекта. Например, вы хотите сделать городской пляж на набережной. Сделайте минимальную инфраструктуру, посмотрите, как реагируют люди.
Теперь плохой сценарий. Чиновнику совершенно не нужны ваши грандиозные планы, ему лень или он вообще задумал построить на этой территории продуктовый магазин. В таком случае вам снова поможет публичность. Громко заявляете о своей позиции во всех возможных источниках, привлекаете к ней максимум внимания, требуете от чиновников действий. То есть создайте общественное давление. Здесь важно не перейти грань и не опускаться до травли и оскорблений. Во-первых, если в районной или городской администрации у вас будет личный враг, вы не сделаете ничего и никогда. Во-вторых, чиновник — такой же человек, как и вы, просто он вынужден действовать в рамках системы. Нам в этом плане повезло: проект благоустройства набережной реки Карповки сразу пришелся по душе администрации Петроградского района. У них был вопрос «а кто там будет ходить?», а теперь мы видим, что пространство от Чапаева до «Первого меда» пользуется огромной популярностью.
Когда проект находится на стадии реализации, вы, как идеолог, должны контролировать абсолютно всё! Расслабляться только тогда, когда подписан акт о сдаче. Например, бывали случаи, когда вместо огорода строители делали клумбу, заявляя, что это одно и то же. И только тогда, когда все будет сдано, можно похвалить себя.
Вообще, для тех, у кого есть идеи по улучшению городской среды, я бы рекомендовала проект «Твой бюджет». Во-первых, это шанс на реализацию — администрация города выбирает проекты для финансирования на конкурсной основе. Во-вторых, это шикарная образовательная площадка. Вы сможете научиться общаться с теми, кто принимает ключевые решения, проводить переговоры, говорить с чиновниками на их языке.
Суть «Твоего бюджета» простая — любой петербуржец имеет возможность принять участие в распределении городского бюджета. Вы предлагаете идею, ее прорабатывают на заседаниях, выносят на экспертизу, а затем на голосование.
Проекты распределяются порайонно — каждый район вправе распределить по 15 миллионов рублей. В 2020 году заявки принимают с 15 января по 15 февраля. За все время чемпион по заявкам — Невский район (911 штук).
Идеи разнообразные и классные. В 2019 году для реализации выбрали вот такие проекты: районный центр по борьбе с инсультом (Купчино), сквер «Семья» на Малой Балканской, детская площадка в Вяземском саду и клуб «Родные лица на Петроградской» — биографический музей знаменитых жителей района.
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