Дмитрий Черняков: «Когда в опере вместо героев включается Instagram или Siri, это кажется неловким»

Глеб: Ты согласился стать участником нашего фестиваля Digital Opera, за что я тебе очень признателен. Скажи, насколько тебе интересна тема проникновения цифрового искусства в театр и театра в цифру?

Дмитрий: Когда я сижу и придумываю спектакль, то часто отговариваю себя от того, чтобы использовать только что появившиеся доблести научно-технического прогресса. Если ты вставляешь в постановку, например, какую-нибудь голограмму, это, конечно, демонстрирует твою продвинутость, сразу убирает предположение, что ты из старого, заскорузлого, потерявшего свою легитимность пыльного мира театра. Но кроме этой демонстрации, в таком поступке часто больше ничего и нет. Главное для меня — органика. Если дигитальные новинки окажутся, что называется, в кассу, я их с удовольствием применю.

Глеб: А цифровой мир в современном искусстве — это только инструмент или он может рождать новые смыслы? Вот в нашей с тобой «Царской невесте», поставленной в Берлинской государственной опере, это, на мой взгляд, произошло.

Дмитрий: Нет. Я думаю, что это совсем не тот пример. Знаешь, почему? Мы там рассказывали не про цифровой мир как таковой, а про некую дополненную реальность, актуальную сегодня. Опричники в «Царской невесте» — кем они были бы в наше время? Теми, кто влияет на общественное мнение в массовом порядке: не огнем и мечом, не насилием, не физическим притеснением, а воздействием на мозги людей самым изощренным образом. Ну конечно, мы понимаем, что сегодня это сфера медиа, которая является огромной силой и формирует сознание. Так и возникла дополненная реальность в этом спектакле.