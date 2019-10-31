На создание постановки о судьбе балерины художественного руководителя шоу-пространства Феликса Михайлова вдохновила экс-солистка Театра Бориса Эйфмана, прима, актриса и хореограф Вера Арбузова, которая и исполнила главную роль. В звездный состав труппы также вошла финалистка шоу «Голос» на Первом канале и участница шоу «Точь в точь» Ксана Сергиенко и чемпион России и Европы по хип-хопу Дмитрий Орлов и финалист проекта «Танцы» Станислав Литвинов, над костюмами работали Полина Раудсон, Янис Чамалиди и Алена Ахмадуллина.
В ноябре на сцене «Ленинград Центра» покажут спектакль «Прекрасная М»
Премьера шоу состоялась в 2017 году, и она сразу стало знаковым для театра. «Прекрасная М» – это спектакль о судьбе балерины, о роли любви в жизни женщины, о ее страстях и эмоциях. На сцене «Ленинград Центра» заслуженная артистка России, балерина и хореограф Вера Арбузова, которая недавно в Челябинске поставила собственный балет «Анна Каренина», создала образ актрисы на излете своей карьеры.
В постановке также принимают участие Ксана Сергиенко – финалистка шоу «Голос» на Первом канале и участница шоу «Точь в точь», Катерина Качаева и Наталья Логвиненко – мастера спорта России по спортивной гимнастике, участницы церемоний Олимпийских игр в Сочи, Дмитрий Орлов — чемпион России и чемпион Европы по хип-хопу, хореограф церемоний открытия-закрытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Станислав Литвинов, участник телешоу «Танцуй» и финалиста проекта «Танцы». Гимнасты, танцоры и иллюзионисты становятся сотворцами спектакля. Их авторские этюды и импровизации на заданные темы режиссер Феликс Михайлов использует в эпизодах «Прекрасной М».
В постановке собраны воедино традиционные приемы и новейшие технологии. Так, часть декораций расписана художниками вручную, как это было принято делать в театре начала прошлого века. «Оживить» их помогают современные технические средства. Сцена «Ленинград Центра» превращается то в блистательный Париж, то в туманный Лондон или ночной Нью-Йорк в стиле шоу Zigfield Follies. Кроме этого, над образами работали и модельеры Петербурга и Москвы: костюмы к спектаклю создали Полина Раудсон, Янис Чамалиди, Дмитрий Логинов, Алена Ахмадуллина и Татьяна Котегова.
Феликс Михайлов
художественный руководитель «Ленинград Центра»
«Прекрасная М» – это, пожалуй, самый темный и арт-хаусный, но при этом ироничный спектакль, который мы делали … После него готовьтесь к тому, что вы захотите изменить свою жизнь».
Вера Арбузова
актриса, хореограф
««Прекрасная М» стала для меня откровением. Сказать, что о таком спектакле можно только мечтать, было бы слишком банально, но это действительно так. Этот проект – новое дыхание, то, где мне сейчас интересно и где я могу самовыражаться в кругу единомышленников».
Ближайшие показы:
2 9, 15, 16, 29, 30 ноября
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