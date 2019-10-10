Знакомьтесь, режиссер Евгения Сафонова – ньюкамер БДТ ставит Пушкина как линчевский триллер

А в только начавшемся сезоне в Театре им. Ленсовета вышла «Пиковая дама» — лихая игра с пушкинским текстом (поэт наверняка бы оценил!) в психоделическом пространстве, раскрашенном неоновыми цветами в духе Линча и Рефна. В роли бабушки-графини в мехах — Александр Новиков, воспитанницу Лизу сыграла Любовь Шевченко, Германна — Григорий Чабан.

С этого же сезона Евгения Сафонова в качестве штатного режиссера принята в труппу БДТ им. Товстоногова. Как обещает театр, в следующем году стартует проект «Что делать. Стратегии художественного руководства», в рамках которого четверо молодых режиссеров (помимо Сафоновой, это еще и Александр Молочников, Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов) представят собственные программы.