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Знакомьтесь, режиссер Евгения Сафонова – ньюкамер БДТ ставит Пушкина как линчевский триллер

Ньюкамером труппы БДТ этого года стала режиссер-визионер Евгения Сафонова. Она превратила «Пиковую даму» в Ленсовета в линчевский триллер в неоновых тонах и поставила сложно устроенный роман «Аустерлиц» о послевоенных травмах.

  • Фото: Анастасия Блюр

Режиссер Евгения Сафонова не любит публичности и почти не дает интервью. Репетирует, по современным меркам, непривычно медленно и скрупулезно — не по одному месяцу. Материал для спектаклей выбирает либо сложный («Братья Карамазовы» Достоевского, «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской, «Язычники» Анны Яблонской), либо нетипичный и архисложный («Цари» Хулио Кортасара, «Лицо Земли» Аси Волошиной).

  • "Аустерлиц", фото БДТ

  • "Аустерлиц", фото БДТ

  • "Медея", фото Ленсовета

  • "Медея", фото Ленсовета

  • "Медея", фото Ленсовета

Прошедшей зимой выпустила на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр)  «Аустерлиц» по роману Винфрида Зебальда, в котором выступила также и художником (это же удвоение ролей она опробовала в ленсоветовской «Медее»). Для истории об утраченной, но все-таки обретаемой в финале идентичности, Сафонова придумала почти монохромную, скупую и геометрически холодную сценографию: по-кафкиански бесконечные ряды архива Терезиенштадта отделила от остального пространства прозрачными занавесами-экранами, на которые проецировались фрагменты фотографий и кинокадры. 

  • "Пиковая дама", фото: театр им. Ленсовета

  • "Пиковая дама", фото: театр им. Ленсовета

  • "Пиковая дама", фото: театр им. Ленсовета

А в только начавшемся сезоне в Театре им. Ленсовета вышла «Пиковая дама» — лихая игра с пушкинским текстом (поэт наверняка бы оценил!) в психоделическом пространстве, раскрашенном неоновыми цветами в духе Линча и Рефна. В роли бабушки-графини в мехах — Александр Новиков, воспитанницу Лизу сыграла Любовь Шевченко, Германна — Григорий Чабан.  

С этого же сезона Евгения Сафонова в качестве штатного режиссера принята в труппу БДТ им. Товстоногова. Как обещает театр, в следующем году стартует проект «Что делать. Стратегии художественного руководства», в рамках которого четверо молодых режиссеров (помимо Сафоновой, это еще и Александр Молочников, Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов) представят собственные программы. 

«Пиковая дама», Театр им. Ленсовета 12 октября и 17 ноября

Текст: Наталия Эфендиева

Фото: Анастасия Блюр, архивы пресс-служб

sobaka,
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