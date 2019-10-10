Ньюкамером труппы БДТ этого года стала режиссер-визионер Евгения Сафонова. Она превратила «Пиковую даму» в Ленсовета в линчевский триллер в неоновых тонах и поставила сложно устроенный роман «Аустерлиц» о послевоенных травмах.
Знакомьтесь, режиссер Евгения Сафонова – ньюкамер БДТ ставит Пушкина как линчевский триллер
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Фото: Анастасия Блюр
Режиссер Евгения Сафонова не любит публичности и почти не дает интервью. Репетирует, по современным меркам, непривычно медленно и скрупулезно — не по одному месяцу. Материал для спектаклей выбирает либо сложный («Братья Карамазовы» Достоевского, «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской, «Язычники» Анны Яблонской), либо нетипичный и архисложный («Цари» Хулио Кортасара, «Лицо Земли» Аси Волошиной).
Прошедшей зимой выпустила на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) «Аустерлиц» по роману Винфрида Зебальда, в котором выступила также и художником (это же удвоение ролей она опробовала в ленсоветовской «Медее»). Для истории об утраченной, но все-таки обретаемой в финале идентичности, Сафонова придумала почти монохромную, скупую и геометрически холодную сценографию: по-кафкиански бесконечные ряды архива Терезиенштадта отделила от остального пространства прозрачными занавесами-экранами, на которые проецировались фрагменты фотографий и кинокадры.
А в только начавшемся сезоне в Театре им. Ленсовета вышла «Пиковая дама» — лихая игра с пушкинским текстом (поэт наверняка бы оценил!) в психоделическом пространстве, раскрашенном неоновыми цветами в духе Линча и Рефна. В роли бабушки-графини в мехах — Александр Новиков, воспитанницу Лизу сыграла Любовь Шевченко, Германна — Григорий Чабан.
С этого же сезона Евгения Сафонова в качестве штатного режиссера принята в труппу БДТ им. Товстоногова. Как обещает театр, в следующем году стартует проект «Что делать. Стратегии художественного руководства», в рамках которого четверо молодых режиссеров (помимо Сафоновой, это еще и Александр Молочников, Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов) представят собственные программы.
«Пиковая дама», Театр им. Ленсовета 12 октября и 17 ноября
Текст: Наталия Эфендиева
Фото: Анастасия Блюр, архивы пресс-служб
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