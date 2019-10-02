21 октября во дворце Белосельских-Белозерских покажут спектакль «Подмененные» — сommedia dell arte постановку по пьесе Шекспира «Укрощение строптивой». Визуальная часть действия вдохновлена кутюрными коллекциями дизайнера Тома Брауна, а составляющая наполнена многочисленными цитатами — от Рембрандта до Сергея Шнурова.

Режиссером постановки выступил Илья Мотов, художником по костюмам — стилист Анна Гусева. Визуальная часть постановки вдохновлена кутюрными коллекциями дизайнера Tom Browne, создающего одежду в стиле эксцентричного неоклассицизма — костюмы выглядят современно и одновременно отсылают к эпохе Возрождения с ее многослойностью, геометрией и паттернами.

Текст повествования совмещает в себе импровизационный юмор сommedia dell arte и современный смысл. «Сила женщины — не в остром словце и строптивом нраве, а в мудрости и хитрости. Именно так Катарина на самом деле приручает укротителя Петруччо. Все эти культурные слои, щедро приправленные многочисленными цитатами от Рембрандта до Шнура, вплетенные в современный музыкальный контекст, создают ощущение зрелости и осознанности как заметного явления на театральной сцене, несмотря на молодость режиссера и актеров», — рассказывают создатели.

В «Подмененных» под масками окажутся скрыты не зрители, как это было в «Безликих», а актеры. Каждая изображает различные человеческие архетипы — порок или черту характера, выставленную в комичном свете. Показы состоятся 21 октября и 21 ноября во дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, 41. Подробности можно посмотреть здесь.