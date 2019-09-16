На основной сцене БДТ покажут премьеру спектакля «Палачи» с Олегом Басилашвили в главной роли

Постановка приурочена к юбилею актера и 100-летию БДТ. Действие развернется в крупном городе на севера Англии в 1965 году, в день, когда в стране была отменена смертная казнь. Олег Басилашвили исполнит роль Гарри Уэйда — одного из лучших палачей города, который остался без работы. Однако местная знаменитость не остается без внимания общественности — в паб, которым он владеет, приходят журналисты, горожане и загадочные незнакомцы, цели которых до конца не ясны.

«"Палачи" МакДонаха — одна из лучших пьес, что я читал за последние годы. В ней есть и нежность, и черный юмор, и в то же время она очень серьезная. Главный герой палач Гарри Уэйд — человек военного поколения, который помнит Нюрнбергский процесс, а его дочь Ширли и ее приятель Муни — это поколение The Beatles, Элвиса Пресли, поколение, которое принесло в мир либерализм и отмену смертной казни. Главная роль в спектакле особенно сложна, и для меня большая честь, что ее играет именно Олег Басилашвили. Я считаю, что это его роль», — говорит режиссер постановки Николай Пинигин.

Роли в постановке «Палач», помимо Олега Басилашвили, исполнят Виктор Бугаков, Андрей Шарков, Алексей Винников, Екатерина Толубеева, Сергей Лосев, Евгений Чудаков, Анатолий Петров, Полина Дудкина, Александра Магелатова и другие. Премьера спектакля состоится 18 сентября на основной сцене БДТ, дополнительный показ пройдет 28 сентября. Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.