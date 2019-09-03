Создатели иммерсивного спектакля «Безликие» покажут новое шоу в особняке на Дворцовой набережной

Особняк на Дворцовой набережной, 20 труппа не покинет — пространство полностью переоборудуют с заменой декораций и внутреннего убранства дома, воссоздав тем самым достоверную и загадочную атмосферу чужой жизни. Сюжет пьесы Ибсена «Приведения», впервые поставленной в 1882 году, развивается вокруг трагедии распада буржуазной семьи. В России пьеса долгое время была запрещена, и впервые поставить ее удалось лишь в 1904 году — в Петербурге.

«Если смотреть на произведения Ибсена с точки зрения глубинных тем и смыслов, он оказывается поразительно созвучен самым насущным общественным и гуманитарным темам современности. Ибсен неизменно занимает одно из первых мест по количеству постановок, уверенно разделяя статистический Олимп мирового театра с Шекспиром, Чеховым, Мольером. Именно поэтому было принято решение о постановке захватывающего иммерсивного шоу «Вернувшиеся» в Санкт-Петербурге», — говорят создатели действия.

Премьера иммерсивного спектакля «Вернувшиеся» состоится 4 октября в особняке на Дворцовой набережной, 20. Подробности можно посмотреть здесь.