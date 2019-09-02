Строительство Дворца танца Бориса Эйфмана в Петербурге завершится в 2021 году

«В 2021 году будет закончено строительство Дворца танца и будет первый выпуск нашей академии — это все как-то совпадает и будет очень гармонично», — сказал Эйфман. В свою очередь врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал проследить за выполнением плана. «Дворец танца Эйфмана будет в 2021 году, мы сделаем все, чтобы его построили — на самом красивом месте, тем более Борис Яковлевич Эйфман сделал все, чтобы там рядом с дворцом были не какие-то другие здания, а прекрасный парк», — отметил он.

Напомним, в апреле стало известно, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров, на которых разместят театрально-выставочное пространство площадью 60 тысяч квадратных метров, театр Эйфмана и общественную парковку на 1,5 тысячи автомобилей. Санкт-Петербургский союз архитекторов запустил онлайн-голосование на название будущего парка и его тематику.

О том, что в городе появится детский театр балета на базе Академии танца Бориса Эйфмана, стало известно в начале 2018 года. «Сначала у нас была идея просто построить школьный театр при академии, как это действует почти в каждой балетной школе. В итоге мы пришли к тому, чтобы построить на базе школьного театра публичный городской детский театр танца», — рассказал тогда балетмейстер. Строительство учебного театра балета завершилось в феврале 2018 года. 1 сентября 2019 года он открыл свои двери для студентов — одновременно обучатся в центре смогут 440 будущих танцоров.

Кроме того, в мае Борис Эйфман был удостоен премии правительства Петербурга за достижения в области культуры — за создание балетного спектакля «Эффект Пигмалиона».