Фестиваль искусств «Точка доступа» запустил серию театральных подкастов
Оргкомитет Международного фестиваля искусств «Точка доступа» запустил серию театральных подкастов — или, как говорят сами авторы, «подкастов о современном театре, которого нет». Проект получил название «против тяьтра», куратором выступает автор Telegram-канала «пиши перформенс» Иван Демидкин.
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Фото: сообщество "Точка доступа | летний фестиваль искусств"
Сейчас послушать можно три истории — рассказ актера Артема Томилова «о любви, профессии и концептуальном ветре», продюсера Нового Императорского театра Маши Слоевой «об эстетике бедного мира» и тандема Саши Абакшина и Алины Шклярской Maailmanloppu — о «незнакомцах и зрителе, которого терпят».
Фестиваль искусств «Точка доступа» является единственным в Петербурге фестивалем, который исследует город через практику театра, современного искусства и паблик-арта. Резидентами и гостями становятся российские и зарубежные режиссеры, «переоткрывающие» Петербург как сцену — в прошлых сезонах спектакли проходили и торговых центрах и отелях, Русском музее и ДК Связи, на Лендоке и в цехе морского порта, в супермаркете и салоне сотовой связи, на улицах города и в квартирах обычных петербуржцев.
Напомним, этим летом в городе прошел V международный фестиваль искусств «Точка доступа». Первый юбилей прошел с размахом и рекордно большой программой. В рамках мероприятия состоялись премьерные показы спектаклей от художников из России, Швейцарии, Нидерландов и Франции, более 20 сайт-специфик и иммерсивных проектов, а также прошла образовательная программа.
Ранее книжный клуб петербургских кофеен «Дорис», который с 2017 года регулярно собирается в пространстве на Невском, 150, запустил серию образовательных подкастов. Сейчас на сайте опубликованы четыре выпуска. А еще Новая Голландия запустила свою радиостанцию. На ее волнах будут транслировать интервью с музыкантами, лайв диджей-сеты и подкасты — ежедневно с 12:00 до 22:00.
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