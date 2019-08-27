Фестиваль искусств «Точка доступа» запустил серию театральных подкастов

Сейчас послушать можно три истории — рассказ актера Артема Томилова «о любви, профессии и концептуальном ветре», продюсера Нового Императорского театра Маши Слоевой «об эстетике бедного мира» и тандема Саши Абакшина и Алины Шклярской Maailmanloppu — о «незнакомцах и зрителе, которого терпят».

Фестиваль искусств «Точка доступа» является единственным в Петербурге фестивалем, который исследует город через практику театра, современного искусства и паблик-арта. Резидентами и гостями становятся российские и зарубежные режиссеры, «переоткрывающие» Петербург как сцену — в прошлых сезонах спектакли проходили и торговых центрах и отелях, Русском музее и ДК Связи, на Лендоке и в цехе морского порта, в супермаркете и салоне сотовой связи, на улицах города и в квартирах обычных петербуржцев.

Напомним, этим летом в городе прошел V международный фестиваль искусств «Точка доступа». Первый юбилей прошел с размахом и рекордно большой программой. В рамках мероприятия состоялись премьерные показы спектаклей от художников из России, Швейцарии, Нидерландов и Франции, более 20 сайт-специфик и иммерсивных проектов, а также прошла образовательная программа.

Ранее книжный клуб петербургских кофеен «Дорис», который с 2017 года регулярно собирается в пространстве на Невском, 150, запустил серию образовательных подкастов. Сейчас на сайте опубликованы четыре выпуска. А еще Новая Голландия запустила свою радиостанцию. На ее волнах будут транслировать интервью с музыкантами, лайв диджей-сеты и подкасты — ежедневно с 12:00 до 22:00.