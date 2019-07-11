В Петербурге состоится российская премьера моноспектакля Изабель Юппер «Любовник»

На сцене петербургского театра «Балтийский дом» состоится российская премьера моноспектакля Изабель Юппер «Любовник». Сюжет основан на действии одноименного романа Маргерит Дюрас — об отношениях между дочерью французского колониста и молодым жителем Китая.

В Петербурге состоится всего один показ — он пройдет 10 сентября на сцене театра «Балтийский дом». Ранее российская премьера также пройдет в Москве — 8 и 9 сентября на сцене Дома музыки. Моноспектакль Изабель Юппер «Любовник» по одноименному роману Маргерит Дюрас расскажет историю любви дочери французских колонистов, живущих в Индокитае, и местного мужчины. Постановка будет идти на французском языке с русскими субтитрами.

Изабель Юппер — французская актриса театра, кино и телевидения. В 1971 году Юппер дебютировала в телефильме «Пруссак», после чего снялась в более чем 110 фильмах и телевизионных постановках. В 1978 году актриса удостоилась премии BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Кружевница» — Юппер также является обладательницей двух премий «Сезар» с 16-ю номинациями. В 2016 году актриса получила «Золотой глобус» за роль Мишель Леблан в фильме «Она».

Автобиографический роман Маргерит Дюрас «Любовник» был впервые опубликован в 1984 году — в том же году прозаик, драматург, поэтесса и сценаристка получила за свою работу Гонкуровскую премию. В 1992 году роман был впервые экранизирован режиссером Жан-Жаком Анно.