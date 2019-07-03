Стало известно, когда откроется учебный театр танца Бориса Эйфмана

Учебный театр танца Бориса Эйфмана примет своих первых студентов уже в этом году. Старт образовательной программы намечен на 1 сентября — одновременно обучатся в центре смогут 440 будущих танцоров.

Сегодня Комитет по строительству сообщил о том, что служба Государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию школы и нового учебного комплекса театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге. Его площадь — 3 645 квадратных метров, обучаться в нем могут сразу 440 танцоров, а помещение театра рассчитано на 450 зрителей. Образовательная программа начнется уже 1 сентября 2019 года.

Оборудование, необходимое для учебного процесса, уже установлено — в помещениях учебного театра танца расставлены парты, стулья, а также классные доски. Сам учебный театр оснащен современным оборудованием и соответствует европейским стандартам — он рассчитан на 450 зрителей, а главный атрибут сцены, занавес разработал художнико-постановщик и обладатель «Золотой маски» и «Золотого софита» Зиновий Марголин.

«Теперь будущие артисты балета смогут совершенствовать свои профессиональные навыки без отрыва от школьного учебного процесса. По поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова полностью обеспечена готовность объекта к началу учебного процесса с 1 сентября», — сообщает пресс-служба Комитета по строительству.

Напомним, о том, что в городе появится детский театр балета на базе Академии танца Бориса Эйфмана, стало известно в начале 2018 года. «Сначала у нас была идея просто построить школьный театр при академии, как это действует почти в каждой балетной школе. В итоге мы пришли к тому, чтобы построить на базе школьного театра публичный городской детский театр танца», — рассказал тогда балетмейстер. Строительство учебного театра балета завершилось в феврале 2018 года.