Что смотреть на фестивале «Дягилев. P.S.»-2019?

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» объявил свою программу. Откровенный «Дафнис и Хлоя», ирландские танцы и полеты наяву в «Весне священной», а также бенефисы Натальи Осиповой и Юсифа Эйвазова – на какие спектакли и выступления ноябрьского смотра нужно успеть купить билеты (старт продаж – 15 августа!) рассказывает критик Анна Гордеева.

Наталья Осипова, Sadlers Wells

Спектакли, что в ноябре привезут в Петербург, как всегда, посвящены великому русскому импресарио – впрямую или косвенно. Впрямую – значит приедут балеты, первые и легендарные версии которых были показаны в дягилевской антрепризе (теперь нам представят новое их видение). Косвенно – таланту Сергея Павловича собирать вокруг себя выдающихся артистов: здесь выступят не менее яркие танцовщики нашего времени.

Daphnis & Chloé" chor. J-Ch. Maillot ©AB

Прямых отсылок пять. Три постановки привезет Балет Монте-Карло. На афишу этого вечера явно встанет значок «18+» – благодаря «Дафнису и Хлое». В 1912 году спектакль Михаила Фокина, поставленный на сочиненную по заказу Дягилева музыку Мориса Равеля, был пасторалью, где пастух любил пастушку, девушка была похищена напавшими на остров разбойниками, но благодаря богу Пану целехонькой возвращена юному обожателю. В наше время история о том, как юноша слишком долго невинно вздыхал по прекрасной деве, показалась Жану-Кристофу Майо пресной – и он важными действующими лицами спектакля сделал старшую пару, которая преподает молодым уроки любви. Вполне наглядные – без всяких там книжек и иносказаний, с практикой – так что «Дафниса и Хлою» можно назвать балетом весьма откровенным. При этом он фантастически красив – как и все балеты Майо, который особенно заботится об изяществе «картинки». В один вечер с «Дафнисом и Хлоей» можно будет увидеть еще «Видение розы» в постановке Марко Геке (хореограф добавил музыки того же Вебера, заставил танцевать не только Розу, но и девушку, которой этот цветок мужского пола снится — и из благостно-мечтательного сна сотворил сон очень нервный) и «Петрушку» Йохана Ингера. В этом балете действие теперь происходит не на русской ярмарке, а на европейском показе мод. Вместо Фокусника – знаменитый кутюрье Лагерфорд (все совпадения совершенно случайны), а кукол – манекены, у которых тоже есть души, желания и стремление взбунтоваться.

Покажут нам и новые версии «Свадебки» и «Весны священной». Вернее «Свадебка»-то будет не совсем новой – Татьяна Баганова поставила этот спектакль в 2000 году – зато это одна из лучших ее работ. В 2001-м она заслуженно получила «Золотую маску» – москвичей тогда поразила конгениальная Стравинскому дикая энергия, хлещущая со сцены. А «Весна священная» несколько моложе – это одна из первых работ ирландской танцкомпании Eriu, созданной в 2010 году и ни разу еще в Россию не приезжавшей. Ее худрук Брендан де Галли десять лет танцевал в знаменитой компании Riverdance – и в собственной труппе продолжает работу с ирландским танцем: каблуки отбивают эффектный ритм. Но это менее эстрадный его вариант: более мрачный и при этом мечтательный. К работе на сцене де Галли добавляет работу над сценой – герой взмывает в воздух (на лонже, но кажется, что его начинает притягивать воздух вместо земли). Время действия – сегодня и всегда, никаких языческих ритуалов мы не дождемся, но ритуалы большого города будут пострашнее.

Наталья Осипова, Johan Persson

«Более отдаленные» посвящения Дягилеву обеспечат Наталья Осипова, Сабуро Тешигавара, Юсиф Эйвазов и Матс Эк с Аной Лагуной. Прима-балерина британского Королевского балета привезет программу «Pure dance», впервые показанную в сентябре прошлого года на площадке Sadler's Wells (лондонский театр, представляющий площадку нерядовым авангардистским проектам и часто выступающий их продюсером – Прим. авт.). Вечер состоит из шести небольших танцпьес, в пяти из которых танцует сама Осипова; среди хореографов – давно ушедший английский классик Энтони Тюдор, первым открывший дарование примы Алексей Ратманский, периодически сотрудничающий с Королевским балетом датский хореограф Ким Брандструп, а также три молодых сочинителя танцев – Юка Оиши (в последнее время завоевавшая большую известность из-за любви к ее сочинениям Сергея Полунина), Рой Ассаф и Иван Перес. Все пьесы очень невелики, но каждая из них демонстрирует новую грань дарования танцовщицы.

Сабуро Тешигавара

Сабуро Тешигавара

Сабуро Тешигавара – один из главных японских хореографов на сегодняшний день – за час перескажет в танце «Идиота» Достоевского. Это спектакль-дуэт – на сцену выходит сам Тешигавара и Рихоко Сато, превращающаяся в Настасью Филипповну. Его спектакли отличает изысканный рисунок (что естественно для японца) и открытая эмоциональность (что редкость для современных сочинителей во всем мире). Он умеет ставить и танцевать трагедию; «Идиот» – из лучших его работ.

Юсиф Эйвазов

За музыкальную, но не-танцевальную программу «Дягилева» в этом году отвечает Юсиф Эйвазов – сольный концерт тенора пройдет в Большом зале Филармонии. За великую память – шведский танцреволюционер Матс Эк и его муза Ана Лагуна, фильмы с участием которых покажут на фестивале. Примером принципиального синтеза искусств станет «Кармен» (проект Павла Каплевича, в котором история буйной цыганки будет рассказана параллельно в драме, опере и балете; за танцы отвечает Владимир Варнава). Ну и, конечно, фестиваль представит отличные выставки – одна будет посвящена его истории, другая – дягилевскому кругу друзей и сотрудников.