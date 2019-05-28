На Новой сцене Александринского театра стартует проект Dance VR — от создателей фестиваля современного танца Open Look
Уже в августе фестиваль современного танца Open Look в 21 раз пройдет в Петербурге. Однако в этом году организаторы подготовили дополнительную программу. На Новой сцене Александринского театра стартует проект Dance VR — технологически-танцевальный эксперимент, который переосмыслит танцевальное действие с помощью технологий дополненной реальности и размышлений о будущем.
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Фото: пресс-служба Open Look
6, 7 и 8 июня Медиацентр Новой сцены Александринского театра станет площадкой для танцевальных перформансов проекта швейцарского хореографа Жиля Жобана VR_I — длительность каждого из них составит 20 минут, стать участниками которых смогут одновременно пять зрителей. С помощью очков виртуальной реальности, можно будет совершить путешествие в далекое прошлое, будущее или остаться в сюрреалистическом настоящем. Играя с эффектами масштаба, Жобан незаурядно работает с категорией пространственности — движение виртуальных танцовщиков множатся до бесконечности, вырастают до гигантских размеров или уменьшаются до микроскопических.
8 июня компания норвежского хореографа Йо Стромгрена покажет постановку «Вирус» — действие развернется в ближайшем будущем, в котором «что-то пошло не так». Хореографический этюд расскажет о заброшенном бункере, в котором машина заражает мир ужасным вирусом, а классическая драма сценария превратится в научно-фантастическое действие.
9 июня состоится вечер спектаклей резидентов Дома танцев «КаннонДанс». Сцена объединит три поколения петербургских хореографов — свои работы покажет Саша Кукин, Ксения Михеева и Валерия Каспарова. Так, в спектакле «Голоса» Каспаровой прозвучит современная армянская музыка, Ксения Михеева покажет свою новую постановку «Destino», неоднократный номинант на «Золотую маску», а Саша Кукин соединит хореографию с фрагментами фильмов 20-30-х годов с музыкой группы TangerineDream в танцевальном действии «Вспышка».
Look@Dance VR пройдет 6, 7 и 8 июня в Медиацентре Новой сцены Александринского театра. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Напомним, в 2018 году в Петербурге состоялся юбилейный сезон фестиваля Open Look. Так, в программу фестиваля вошел перфоманс «Лес» мастерской москвича Дмитрия Брусникина на тему экологии возвращения к истокам, спектакль «Зов начала», в котором играет обладатель «Золотой Маски» Нурбек Батулла, челябинский «Картон» от корифея российского контемпорари Ольги Пона, «В режиме ожидания Годо» от «Балета Москва» и многое другое. Площадками станут ТЮЗ им.Брянцева, Новая сцена Александринского театра, Парадный двор Юсуповского дворца и Музей стрит-арта. А еще на Невском проспекте открылся обновленный «буше». Локация грозит стать местом силы для театральной тусовки — здесь, помимо прочего, будут проходить мероприятия фестиваля современного танца Open Look.
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