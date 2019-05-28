На Новой сцене Александринского театра стартует проект Dance VR — от создателей фестиваля современного танца Open Look

Уже в августе фестиваль современного танца Open Look в 21 раз пройдет в Петербурге. Однако в этом году организаторы подготовили дополнительную программу. На Новой сцене Александринского театра стартует проект Dance VR — технологически-танцевальный эксперимент, который переосмыслит танцевальное действие с помощью технологий дополненной реальности и размышлений о будущем.

6, 7 и 8 июня Медиацентр Новой сцены Александринского театра станет площадкой для танцевальных перформансов проекта швейцарского хореографа Жиля Жобана VR_I — длительность каждого из них составит 20 минут, стать участниками которых смогут одновременно пять зрителей. С помощью очков виртуальной реальности, можно будет совершить путешествие в далекое прошлое, будущее или остаться в сюрреалистическом настоящем. Играя с эффектами масштаба, Жобан незаурядно работает с категорией пространственности — движение виртуальных танцовщиков множатся до бесконечности, вырастают до гигантских размеров или уменьшаются до микроскопических.

8 июня компания норвежского хореографа Йо Стромгрена покажет постановку «Вирус» — действие развернется в ближайшем будущем, в котором «что-то пошло не так». Хореографический этюд расскажет о заброшенном бункере, в котором машина заражает мир ужасным вирусом, а классическая драма сценария превратится в научно-фантастическое действие.

9 июня состоится вечер спектаклей резидентов Дома танцев «КаннонДанс». Сцена объединит три поколения петербургских хореографов — свои работы покажет Саша Кукин, Ксения Михеева и Валерия Каспарова. Так, в спектакле «Голоса» Каспаровой прозвучит современная армянская музыка, Ксения Михеева покажет свою новую постановку «Destino», неоднократный номинант на «Золотую маску», а Саша Кукин соединит хореографию с фрагментами фильмов 20-30-х годов с музыкой группы TangerineDream в танцевальном действии «Вспышка».

Look@Dance VR пройдет 6, 7 и 8 июня в Медиацентре Новой сцены Александринского театра. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.