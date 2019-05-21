В Петербурге состоится российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» Дианы Вишневой

В Петербурге состоится российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» — с примой-балериной Мариинского театра и лауреатом премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Дианой Вишневой в главной роли. 14 и 15 сентября на второй сцене Мариинского театра покажут балетное действие в постановке нидерландского хореографа Эдварда Клуга о том, что виделось героине сказки в течение 100 лет заколдованного сна.

«Сны спящей красавицы» — это синтез цифрового искусства, современного танца и передовых технологий, с помощью которых исследуются мечты, страхи, соблазны и судьбоносные решения. Главные партии исполнят прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева — в роли принцессы Авроры, и Марсело Гомес, танцующий партию принца. За визуальную составляющую шоу отвечает дизайнер Тобиас Греммлер, известный своим партнерством с певицей Бьерк, художник по костюмам Барт Хесс, сотрудничавший с Леди Гагой, а также художник по свету Лорен Форт. Хореографом шоу выступил художественный руководитель Словенского национального театра Марибора Эдвард Клюг.

Особую роль в постановке играет музыка. Специально для «Снов спящей красавицы» ее создали EDM-пионеры Noisia / Thijs de Vlieger — идерландское трио, играющее драм-н-бэйс, брейкбит, нейрофанк и бростеп, известное по сотрудничеству с Skrillex и deadmau5. В постановке также задействованы цифровые костюмы-аватары — их разработкой занимался дуэт креативных дизйнеров Маттиа Карретти и Луки Камеллини.

«Конечно, европейская сказка множество раз интерпретировалась величайшими мастерами начиная с 14 века, но все они умалчивали об одном: что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. «Сны спящей красавицы» добавляют новое измерение классической истории. Самые современные технологии визуального искусства позволяют воплощать постоянные метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок», — рассказывают организаторы шоу.