Валерий Фокин ушел из секретариата Союза театральных деятелей из-за спора об объединении Александринского и Волковского театров

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин объявил об уходе из секретариата Союза театральных деятелей из-за неготовности организации к объединению Александринки и Волковского театра. Об этом он сообщил в открытом письме Дмитрию Медведеву.

Ранее СТД обратился к премьер-министру и Владимиру Мединскому с выражением несогласия с объединением театров. Владимир Фокин же не считает, что обращение было составлено объективно: «...вынужден сообщить, что не могу рассматривать его как официальную точку зрения Союза театральных деятелей в силу очевидной необъективности и тенденциозности».

«Мне кажется критичным, когда профессиональный союз не учитывает мнение своих членов, не доверяя по существу самому себе, перекладывает ответственность в решении вопроса на «широкие слои населения и общественные обсуждения».

Недопустимо проводить обсуждение, выслушивать разные точки зрения, а потом в Обращении не учитывать разброс мнений, узурпируя право на истину» — объяснил он и объявил о своем уходе из секретариата.

Ранее в рамках проекта «Открытая библиотека» художественный руководитель Александринского театра, режиссер Валерий Фокин рассказал о своем видении отношений культурных институций и государства. «Собака.ru» выбрала самые интересные тезисы.